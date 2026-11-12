Congo-Kinshasa: Le nombre de cas d'Ebola au Congo dépasse les 11 000, tandis que le bilan s'élève à 5 387 morts

La République démocratique du Congo a enregistré plus de 11 000 cas d'Ebola, alors que l'épidémie qui a débuté en mai continue de se propager à travers le pays et dans d'autres régions d'Afrique.

Les données gouvernementales publiées le 10 novembre 2026 faisaient état de 11 042 cas confirmés et de 5 387 décès, ce qui correspond à un taux de létalité de 48,8 %. Ces chiffres en font la deuxième épidémie d'Ebola la plus importante et la deuxième la plus meurtrière jamais enregistrée, derrière l'épidémie qui a touché l'Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016.

L'épidémie a été déclarée le 15 mai et est causée par la souche Bundibugyo du virus Ebola, pour laquelle aucun vaccin ni traitement spécifique n'a été approuvé. La maladie a touché 8 des 26 provinces du Congo, la transmission étant concentrée dans les régions orientales de l'Ituri et du Nord-Kivu. Les autorités sanitaires ont signalé des décès en dehors des centres de traitement, ce qui soulève des inquiétudes quant à la présence d'infections non détectées et à la poursuite de la transmission au sein des communautés.

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Les retards de dépistage, le conflit et la pression exercée sur les services de santé ont rendu la maîtrise de l'épidémie difficile. Dans certaines parties de l'est du Congo, l'insécurité a limité l'accès aux centres de traitement et perturbé les déplacements du personnel médical et l'acheminement des fournitures. L'Organisation mondiale de la santé a fait état de 10 668 cas confirmés et de 5 198 décès au 3 novembre, ce qui montre que l'épidémie a continué de s'étendre avant la mise à jour du gouvernement du 10 novembre. Les responsables sanitaires ont renforcé la surveillance, la recherche des contacts et les mesures de prévention des infections.

Le virus s'est également propagé au-delà du Congo, des cas ayant été signalés en Ouganda, au Kenya, au Nigeria et en France au cours de l'épidémie. Le Nigeria a confirmé un cas importé le 20 octobre, son premier depuis 2014, tandis que le Kenya a enregistré 9 cas et 2 décès. Certains patients infectés ont également été évacués vers l'Europe pour y être soignés. L'épidémie a atteint l'Afrique de l'Est, centrale et occidentale, ce qui en fait l'épidémie d'Ebola la plus étendue géographiquement jamais enregistrée sur le continent.

Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies et l'Organisation mondiale de la santé ont lancé un appel de fonds, de fournitures médicales et de soutien en faveur des pays touchés. La riposte comprend la recherche des contacts, l'isolement, les tests de laboratoire et la protection des professionnels de santé. Des essais cliniques sont en cours pour évaluer des vaccins contre la souche Bundibugyo, dont les premiers résultats sont attendus en 2027. L'épidémie qui a frappé l'Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016 a infecté plus de 28 600 personnes et en a tué plus de 11 000, ce qui donne une idée de l'ampleur de l'urgence sanitaire que connaît actuellement le Congo.

Points clés à retenir

L'épidémie d'Ebola au Congo est devenue l'une des plus graves urgences de santé publique en Afrique, avec 11 042 cas confirmés et 5 387 décès depuis mai 2026. Le nombre de décès signalés représente environ 49 % des cas confirmés, bien que ce chiffre puisse évoluer à mesure que les autorités sanitaires identifient de nouveaux cas et harmonisent leurs registres.

La propagation dans huit provinces illustre la difficulté de maîtriser le virus dans des zones touchées par des conflits, où l'accès aux soins est limité et où la population est en mouvement. Le virus Ebola se transmet par contact direct avec le sang ou les fluides corporels de personnes infectées, y compris celles qui sont décédées des suites de la maladie.

Il ne se transmet pas par voie aérienne classique, mais les patients peuvent infecter d'autres personnes après l'apparition des symptômes, d'où l'importance d'un dépistage précoce et d'un isolement rapide. La souche Bundibugyo pose des défis particuliers, car les vaccins et les traitements approuvés pour la souche Zaïre ne le sont pas pour cette épidémie. Les professionnels de santé doivent s'appuyer sur les soins de soutien, la prévention des infections, la recherche des contacts et les analyses de laboratoire, tandis que les essais cliniques sur les vaccins se poursuivent.

La propagation au Kenya et au Nigeria met également en évidence les risques liés aux déplacements entre pays, bien que ces deux pays aient signalé une transmission limitée par rapport au Congo. Pour les gouvernements, cette épidémie accroît la demande en matière de dépenses de santé, de fournitures médicales et de personnel qualifié. Elle peut également perturber les transports, le commerce et l'activité économique dans les communautés touchées, en particulier lorsque les centres de traitement ne peuvent pas fonctionner ou que les habitants évitent les établissements publics.

L'Organisation mondiale de la santé n'a pas recommandé de restrictions générales sur les voyages ou le commerce internationaux, mettant plutôt l'accent sur la surveillance et l'endiguement. Les prochains indicateurs à surveiller seront le nombre d'infections, les décès en dehors des centres de traitement, les contacts suivis et l'accès aux soins médicaux. Maîtriser la transmission au Congo restera essentiel pour empêcher une nouvelle propagation à travers l'Afrique.