Afrique: Les raffineurs asiatiques achètent du pétrole africain alors que les frais de transport baissent de 50 %

Les raffineurs asiatiques augmentent leurs achats de brut africain et brésilien, les frais de transport par pétrolier ayant baissé par rapport aux niveaux records atteints en octobre, ce qui rend les importations en provenance du bassin atlantique plus abordables.

Les taux de fret des principaux pétroliers ont baissé d'environ 50 % par rapport aux sommets atteints le mois dernier, réduisant ainsi le coût de livraison du brut vers l'Asie de 5 à 10 dollars le baril. Cette baisse a incité les raffineurs chinois et sud-coréens à s'assurer des cargaisons auprès de producteurs africains, notamment du Congo, de l'Angola et du Gabon, selon des négociants et des courtiers maritimes.

Unipec, la branche commerciale de la société chinoise Sinopec, a acheté la semaine dernière deux cargaisons de brut congolais Djeno avec une décote d'environ 22 dollars par baril par rapport au Brent daté. La société a également affrété à titre provisoire deux pétroliers de type Suezmax et un très grand pétrolier (VLCC) pour transporter du pétrole d'Afrique de l'Ouest vers l'Asie entre fin novembre et début décembre. La société sud-coréenne SK Energy a réservé un pétrolier de type Suezmax pour charger du brut au Gabon en vue d'une livraison à Ulsan en décembre. Les deux sociétés ont conclu des accords de transport à des tarifs inférieurs à ceux enregistrés en octobre.

Les coûts de fret ont bondi en octobre, les producteurs du Moyen-Orient ayant accru leurs exportations et eu recours à davantage de navires pour effectuer des transferts de navire à navire en dehors du détroit d'Ormuz afin d'éviter les attaques liées au conflit entre les États-Unis et l'Iran. Les raffineurs chinois ont également accru leur demande de pétroliers après que les restrictions sur les importations de brut iranien les ont poussés à se tourner vers d'autres fournisseurs. À mesure que les navires achevaient leurs livraisons et redevenaient disponibles pour de nouveaux chargements, les taux de fret ont baissé. Le nombre de pétroliers VLCC et Suezmax chargés en Asie de l'Est a augmenté d'environ 15 % depuis début septembre, selon la société d'analyse maritime Vortexa.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La baisse des coûts de transport a également rendu le brut angolais et brésilien plus compétitifs. Un raffineur chinois a acheté 1 million de barils de brut angolais « Plutonio » pour une livraison fin décembre ou début janvier, avec une prime d'environ 15 dollars par baril par rapport au Brent, contre plus de 20 dollars environ deux semaines plus tôt. Le brut brésilien Tupi s'est négocié avec des primes de 7 à 8 dollars par baril pour une livraison en janvier, contre près de 20 dollars en octobre. Ces variations de prix reflètent la baisse des coûts de transport et la diminution de la demande au cours du mois précédent.

Les acheteurs asiatiques continuent de s'approvisionner en brut américain West Texas Intermediate (WTI) à l'aide de pétroliers Aframax de plus petite taille, d'une capacité comprise entre 500 000 et 700 000 barils. Toutefois, le brut Murban d'Abu Dhabi reste environ 2 dollars le baril moins cher que le WTI, tandis que les frais de transport pour les navires de plus grande taille restent supérieurs aux niveaux habituels malgré leur baisse. Les achats futurs de pétrole africain dépendront des tarifs de transport, des écarts de prix du brut et de la demande des raffineries asiatiques.

Points clés à retenir

La baisse des taux de fret des pétroliers pourrait soutenir la demande de pétrole brut africain en réduisant le coût du transport des cargaisons vers l'Asie, l'une des principales destinations des exportations pétrolières du continent. Les coûts de transport ont une incidence sur le prix que les raffineurs paient pour le brut importé, ce qui signifie qu'une baisse de 5 à 10 dollars par baril peut influencer des décisions d'achat portant sur des millions de barils. Pour des producteurs tels que l'Angola, le Congo, le Gabon et le Nigeria, la baisse des coûts de transport peut rendre leur pétrole plus compétitif face aux approvisionnements en provenance du Moyen-Orient, de la Russie, du Brésil et des États-Unis.

Toutefois, la baisse des coûts de livraison ne garantit pas une augmentation des recettes pour les producteurs, car les prix du brut et les décotes par rapport aux indices de référence internationaux ont également une incidence sur les recettes d'exportation. L'achat par Unipec de brut congolais Djeno avec une décote d'environ 22 dollars le baril par rapport au Brent montre à quel point les vendeurs peuvent être amenés à ajuster leurs prix pour attirer les acheteurs.

Le brut angolais Plutonio a également vu sa prime diminuer, ce qui témoigne de l'évolution des conditions du marché. La reprise de la demande asiatique fait suite à une flambée des frais de transport en octobre, provoquée par les perturbations autour du détroit d'Ormuz, les changements dans l'approvisionnement en brut de la Chine et la disponibilité limitée de pétroliers. À mesure que les navires reviennent de leurs livraisons, la capacité de transport augmente et les taux de fret baissent. Cela pourrait aider les producteurs africains à maintenir leurs volumes d'exportation tout en développant leurs ventes aux raffineries chinoises et sud-coréennes.

L'impact pourrait s'étendre aux finances publiques des pays exportateurs de pétrole, où les ventes de pétrole contribuent aux recettes en devises et aux recettes fiscales. Pour les investisseurs, les indicateurs à surveiller comprennent les cours du Brent, les taux de fret des pétroliers, la demande des raffineries asiatiques, les décotes sur les qualités de brut africain et les volumes d'exportation.

Une demande soutenue de la part des acheteurs asiatiques pourrait soutenir les expéditions de pétrole africain, mais les taux de fret pourraient remonter si des perturbations de l'approvisionnement réduisaient la disponibilité des navires ou accentuaient la concurrence pour les pétroliers.