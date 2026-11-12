Tunisie: Vents forts, poussière au sud et faibles pluies au nord

12 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Le temps sera marqué, ce jeudi 12 novembre 2026, par un renforcement des vents dans plusieurs régions de Tunisie, accompagné de soulèvements de sable et de poussière dans le sud. De faibles pluies sont également attendues à l'extrême nord durant la nuit.

Selon les prévisions météorologiques, le ciel sera partiellement nuageux sur l'ensemble du pays. La couverture nuageuse deviendra progressivement plus dense dans les régions du nord, où quelques faibles précipitations pourraient être enregistrées à l'extrême nord au cours de la nuit.

Vents soutenus et soulèvements de poussière

Le vent soufflera du secteur sud, avec une intensité assez forte à localement forte près des côtes, sur les hauteurs et dans les régions méridionales.

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Dans le sud, ces conditions favoriseront des soulèvements de sable et de poussière, susceptibles de réduire localement la visibilité. Le vent restera modéré dans les autres régions.

Une mer très agitée au nord

Les conditions maritimes connaîtront également une dégradation. La mer sera agitée, devenant progressivement très agitée à houleuse au nord.

Des températures globalement stables

Concernant les températures, aucun changement notable n'est attendu par rapport à la veille. Les valeurs resteront globalement stables sur l'ensemble du territoire.

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