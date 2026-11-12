Togo: L'avenir du pays en positif

Les agences de notation Moody's et S&P Global Ratings ont relevé la perspective de la note souveraine du Togo de « stable » à « positive ».

Elles confirment la note du pays, à B3 chez Moody's et B+ chez S&P.

Une perspective positive signale qu'un relèvement de la note est possible dans les 12 à 18 mois si la tendance se confirme. La convergence des deux agences renforce le signal envoyé aux marchés.

Selon le gouvernement, cette décision salue une croissance solide, une gestion de la dette fondée sur la diversification des sources de financement et la maîtrise de leur coût, ainsi qu'une discipline budgétaire renforcée.

Les agences relèvent aussi la poursuite des réformes du climat des affaires et les atouts stratégiques du pays, en premier lieu le port de Lomé et son rôle de hub logistique régional.

Le signal est d'autant plus notable qu'il intervient dans un environnement international incertain, marqué par le choc pétrolier et le durcissement des conditions de financement.

Le gouvernement s'engage à poursuivre ses réformes pour consolider la stabilité macroéconomique, assurer la soutenabilité des finances publiques et attirer davantage d'investisseurs.