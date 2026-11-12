Angola: Le Maroc félicite le Président angolais à l'occasion du 51e anniversaire de l'indépendance nationale

Luanda — Le Roi du Maroc, Mohammed VI, a adressé un message de félicitations au Président de la République, João Lourenço, à l'occasion du 51e anniversaire de l'indépendance nationale de l'Angola, célébré ce mercredi.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola au Maroc transmis à l'ANGOP, dans ce message, le Souverain marocain formule ses voeux de santé et de bonheur au Chef de l'État angolais, ainsi que de progrès et de prospérité au peuple angolais.

Dans cette lettre, il exprime son intérêt pour l'approfondissement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Le Roi Mohammed VI se déclare également disposé à poursuivre sa collaboration avec le Président João Lourenço afin d'identifier de nouvelles opportunités d'échanges commerciaux et de renforcer le dialogue bilatéral, dans l'intérêt des deux peuples et du développement du continent africain.

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Les relations diplomatiques entre l'Angola et le Maroc ont pris de l'ampleur après l'indépendance nationale, proclamée le 11 novembre 1975.

En octobre 1988, les deux pays ont signé l'Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle, qui a servi de base à la mise en place de mécanismes de concertation bilatérale.

En juillet 2023, les deux États ont tenu à Rabat la troisième session de la Commission mixte bilatérale, à l'occasion de laquelle ils ont signé sept instruments juridiques dans des domaines tels que le tourisme, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, la justice et les droits de l'homme.

La coopération s'étend également à des secteurs tels que l'agriculture, la santé, l'énergie, les mines, les infrastructures, la logistique, l'éducation et l'industrie pharmaceutique.

Dans le domaine agricole, il convient de souligner l'accord conclu avec le groupe marocain OCP portant sur la fourniture annuelle de 180 000 tonnes d'engrais à l'Angola, pendant cinq ans, dans le cadre d'un contrat autorisé par le gouvernement en 2025.

En juin de cette année, les deux pays se sont mis d'accord sur la nécessité pour l'Afrique de présenter une candidature unique à la présidence de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Maroc ayant retiré sa candidature pour soutenir celle de l'Angola.