Angola: Téte António plaide pour des partenariats économiques plus équilibrés entre l'Afrique et le Brésil

Luanda — Le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, a plaidé, mercredi, en faveur du renforcement de partenariats économiques plus équilibrés entre l'Angola, le Brésil et les pays africains, en mettant l'accent sur les infrastructures, l'industrialisation, le financement du développement et la création de perspectives pour la jeunesse.

Intervenant au Forum Brésil-Afrique 2026, organisé le jour même où l'Angola célèbre le 51e anniversaire de son indépendance nationale, le chef de la diplomatie angolaise a estimé que la coopération entre les deux rives de l'Atlantique devait se traduire par des retombées tangibles pour les populations, à travers les investissements, le transfert de compétences et la création d'emplois.

Téte António a particulièrement insisté sur l'importance du corridor de Lobito, dont l'interconnexion régionale, notamment à travers le projet de liaison avec la ligne ferroviaire TAZARA, est susceptible de rapprocher les façades atlantique et indienne du continent et d'élargir les perspectives commerciales et industrielles de l'Afrique.

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Le ministre a souligné que les corridors économiques ne sauraient se limiter au simple acheminement des marchandises, mais devraient également contribuer à faciliter l'accès des agriculteurs aux marchés, à élargir les débouchés des petites entreprises et à favoriser la formation professionnelle des jeunes.

Il a, dans ce contexte, relevé que la pleine réalisation de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) requiert des infrastructures de transport et de logistique performantes, à même de connecter les pays, de rapprocher les marchés et de consolider les capacités productives du continent.

Abordant les enjeux de la coopération internationale, le chef de la diplomatie angolaise a mis en exergue le rôle de la coopération Sud-Sud et du multilatéralisme, estimant que le rapprochement entre pays en développement devait favoriser une participation plus équilibrée aux processus décisionnels relatifs à la gouvernance mondiale.

Au nombre des priorités du continent, il a notamment cité le financement du développement, la paix et la sécurité, ainsi que la nécessité d'une représentation plus équitable de l'Afrique sur la scène internationale.

Dans cette perspective, Téte António a préconisé une réforme de l'architecture financière internationale, une mobilisation accrue des banques de développement et un accès plus favorable aux ressources financières.

Il a également salué la contribution du Brésil, notamment à travers l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, considérant par ailleurs l'admission de l'Union africaine au G20 comme une avancée significative dans la participation du continent aux principaux cadres de concertation et de décision internationaux.

Le ministre a, en outre, appelé l'Afrique à dépasser son statut traditionnel de fournisseur de matières premières brutes, en accélérant sa transformation industrielle, en investissant davantage dans l'innovation et en favorisant la création de valeur ajoutée, avec une implication accrue des communautés et de la jeunesse dans le processus de développement économique.

S'agissant des relations bilatérales, Téte António a estimé que les liens historiques, culturels et linguistiques unissant l'Angola et le Brésil devaient constituer un socle solide pour une coopération économique plus diversifiée, fondée sur une circulation accrue des investissements, des connaissances et des opportunités dans les deux sens.

Dans cette optique, il a identifié cinq axes prioritaires de coopération : le développement des échanges commerciaux entre le Mercosur et la ZLECAf, le financement du développement, la transition énergétique et l'industrialisation, la sécurité alimentaire, ainsi que la consolidation de l'Atlantique Sud en tant qu'espace de paix et de prospérité.

À cette occasion, le ministre a exprimé sa reconnaissance à la Fondation Brésil-Afrique et à son mécène, João Bosco Monte, pour les possibilités de formation offertes aux jeunes Angolais dans des domaines spécialisés.

Le Forum Brésil-Afrique constitue une plateforme de dialogue et de rapprochement réunissant des représentants des gouvernements, du corps diplomatique, des milieux universitaires et du secteur des affaires, en vue d'identifier de nouvelles perspectives de coopération entre les deux régions.