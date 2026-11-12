Angola: L'exécutif angolais renforce les investissements dans le capital humain et dans les secteurs sociaux

Luena — L'investissement dans le capital humain, l'expansion des services de santé et d'éducation et le renforcement de la protection sociale constituent les priorités de l'Exécutif angolais, selon la Vice-présidente de la République, Esperança da Costa, ce mercredi à Luena.

La gouvernante a présenté les résultats des politiques publiques dans ces domaines lors de l'acte central des commémorations des 51 ans de l'Indépendance nationale, qui s'est tenu au pavillon gymnase « 27 de Marzo », devant des membres de l'Exécutif, des autorités locales, des représentants de la société civile, effectifs des organes de défense et de sécurité et invités.

Lors de son discours à l'occasion de la fête nationale, la dirigeante a affirmé que le développement du capital humain et l'amélioration des conditions de vie constituent les priorités de l'action gouvernementale, avec une attention particulière au renforcement du système national de santé.

Dans le domaine de la santé, Esperança da Costa a indiqué que le pays compte actuellement 3 348 unités sanitaires, contre les 2 612 précédentes, ce qui représente une augmentation de 736 infrastructures aux trois niveaux d'assistance.

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Le réseau comprend 3 093 postes et centres de santé, 172 hôpitaux municipaux, 56 hôpitaux généraux et 27 unités hospitalières de niveau tertiaire.

La vice-présidente a également indiqué que la couverture vaccinale des enfants atteignait environ 95 %, avec 16,8 millions d'enfants vaccinés.

Elle a ajouté que l'exécutif entend rapprocher les services de santé primaires des communautés, avec une plus grande humanisation des soins et le renforcement des ressources humaines spécialisées, parmi les médecins, les infirmiers et les techniciens de diagnostic et thérapeutique, pour améliorer la réactivité du système de santé.

Dans le secteur de l'éducation, la Vice-présidente a indiqué l'expansion du réseau scolaire, le renforcement de l'enseignement technique et professionnel et la qualification des enseignants comme priorités pour augmenter les compétences des citoyens, promouvoir l'employabilité et réduire les asymétries sociales.

Selon Esperança da Costa, 9,8 millions d'élèves sont inscrits pour l'année scolaire 2026/2027, répartis dans 12 420 écoles, tandis que le taux d'analphabétisme a chuté à 24 %.

La femme politique a déclaré que, dans le cadre du Plan national de développement du capital humain 2023-2037, l'exécutif s'est également engagé à moderniser les programmes d'études, à étendre les infrastructures scolaires, à améliorer l'offre de formation et à renforcer la protection sociale.

La dirigeante a indiqué que le projet d'autonomisation des filles et l'apprentissage pour tous, dans sa deuxième phase, devrait bénéficier à 1,2 millions d'élèves, grâce à l'attribution de 900 000 bourses d'études et l'intégration de 250 000 jeunes dans l'éducation des adultes, en plus de la formation des enseignants.

Une autre initiative mentionnée est le Programme national d'alimentation scolaire (PNAE), qui a bénéficié à plus de 3,4 millions d'enfants en école primaire dans les 21 provinces du pays au cours de l'année scolaire 2025/2026, ce qui a permis de réduire le taux d'abandon scolaire et d'améliorer la réussite des élèves.

Dans le domaine de la protection sociale, Esperança da Costa a fait référence au programme de renforcement de la protection sociale - Kwenda, qui soutient les familles en situation de vulnérabilité et de pauvreté par des transferts sociaux monétaires directs et des initiatives d'inclusion productive.

Le programme a bénéficié à 1,5 million de ménages dans 21 provinces, et une deuxième phase, appelée Kwenda 2, est en préparation.

Enseignement supérieur et économie

En ce qui concerne l'enseignement supérieur, la Vice-présidente a présenté des données illustrant l'expansion du secteur depuis l'indépendance nationale en 1975, lorsque le pays ne comptait qu'une seule université, avec environ 3 800 à 4 676 étudiants inscrits.

Actuellement, le sous-système compte 106 établissements d'enseignement supérieur qui assurent la formation d'environ 352 000 étudiants, soutenus par un corps enseignant de 11 947 enseignants.

Esperança da Costa a affirmé que, sous la direction du Président de la République, João Lourenço, l'exécutif a mis en oeuvre des politiques publiques axées sur l'amélioration de la qualité de vie, en mettant tout particulièrement l'accent sur la jeunesse, la formation professionnelle et l'employabilité.

Sur le plan économique, la femme politique a indiqué que malgré les pressions de la conjoncture internationale, découlant des conflits en Afrique et au Moyen-Orient, l'économie angolaise a démontré sa résilience.

La gouvernante a indiqué qu'au premier trimestre de 2026, le produit intérieur brut (PIB) a enregistré une croissance de 5,32 %, accompagnée d'un ralentissement de l'inflation et de signes d'amélioration de certains indicateurs du marché du travail.

Les célébrations du 51e anniversaire de l'Indépendance nationale se déroulent sous le slogan « Unis pour une Angola démocratique, une et indivisible », avec des activités politiques, culturelles et sociales dans plusieurs provinces du pays.