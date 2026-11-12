Angola: Le Corridor de Lobito ouvre de nouvelles opportunités économiques pour le Moxico

Luena — La province de Moxico réunit les conditions pour s'affirmer comme une plateforme logistique et agro-industrielle en Afrique australe, grâce au Corridor de Lobito, à l'agriculture et à la valorisation des ressources en eau, contribuant ainsi au développement économique national.

Cette perspective a été présentée ce mercredi à Luena par la Vice-présidente de la République, Esperança da Costa, lors de la cérémonie centrale marquant le 51e anniversaire de l'Indépendance nationale, qui s'est tenue dans la province sous le thème « Unis pour une Angola démocratique, unie et indivisible ».

Dans son intervention, la dirigeante a souligné que le Corridor de Lobito représente une opportunité concrète de dynamiser l'économie régionale, de créer des emplois, de développer des pôles agro-industriels et de transformer le Moxico en une plateforme de liaison commerciale entre l'Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie.

Avec plus de 1 300 kilomètres de voie ferrée, le corridor relie le port de Lobito aux régions minières intérieures des deux pays voisins, s'imposant comme un axe d'intégration logistique pour l'Afrique australe.

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Selon Esperança da Costa, la position stratégique de Moxico permet de renforcer les routes commerciales, de stimuler le commerce transfrontalier et de créer les conditions nécessaires à la transformation locale de la production, au bénéfice de l'économie et de la rétention des jeunes dans la province.

La dirigeante a également désigné l'agriculture comme l'une des principales opportunités de développement, compte tenu de la disponibilité des ressources en eau et des terres propices à l'irrigation.

Elle a notamment mentionné les fleuves Zambèze et Cuando comme des atouts majeurs pour accroître la production agricole et renforcer la souveraineté alimentaire du pays.

Dans ce contexte, la femme politique a déclaré que les investissements liés au Corridor de Lobito devraient contribuer à la modernisation de l'agriculture traditionnelle, grâce à l'accès au crédit, à la formation technique, à l'innovation et à l'encouragement de l'entrepreneuriat, avec une attention particulière portée à la jeunesse.

La vice-présidente a également souligné l'importance stratégique des ressources en eau de la région, notant que les Hauts Plateaux angolais retiennent chaque année environ 423 kilomètres cubes d'eau de pluie, donnant naissance à des cours d'eau tels que le Cuito et le Cubango, ainsi qu'à d'importants affluents du Zambèze.

La valorisation et la gestion durable de ces ressources, a-t-elle ajouté, pourraient favoriser le développement d'une économie verte, fondée sur le tourisme durable et la recherche scientifique, capable de générer des emplois et d'attirer des cadres qualifiés.

Concernant les services sociaux, Esperança da Costa a indiqué que la province de Moxico dispose de 185 établissements d'enseignement, comptant 1 868 salles de classe et plus de 236 000 élèves, encadrés par environ 6 300 enseignants.

Afin de renforcer le corps enseignant, la dirigeante a précisé qu'un concours public est en cours pour le recrutement de 409 professionnels supplémentaires.

Dans le domaine de l'enseignement supérieur, elle a mentionné la construction et l'équipement en cours d'un Institut polytechnique, conçu pour accueillir environ 5 000 étudiants ; une infrastructure qu'elle a visitée la veille de la cérémonie.

Dans le secteur de la santé, la province compte 103 structures sanitaires, incluant des hôpitaux provinciaux, généraux et municipaux, offrant une capacité de 1 038 lits, auxquelles s'ajoute un soutien logistique assuré par cinq dépôts de médicaments.

La dirigeante a toutefois reconnu l'existence de défis nécessitant la poursuite de l'intervention de l'Exécutif, afin d'améliorer les conditions de vie des populations et d'élargir les opportunités de développement.

S'adressant à des milliers de citoyens qui ont pris place dans le Pavillon polyvalent « 27 de Março », elle a appelé les paysans, les agriculteurs, les éleveurs et les entrepreneurs du secteur agro-industriel à maintenir leurs investissements dans la production nationale.

La responsable a exhorté les jeunes à jouer un rôle actif dans la transformation économique du pays, par le biais de la formation, de la maîtrise technologique et de l'innovation.

Esperança da Costa a souligné que la nouvelle mission des générations actuelles repose sur l'autosuffisance, la diversification économique et la justice sociale, dans une démarche qui doit préserver la paix et l'unité nationale.

La cérémonie a débuté par une intervention du gouverneur de la province de Moxico, Ernesto Muangala, et a été marquée par la prestation de la chorale « Jóias de Cristo », suivie d'une minute de silence en hommage aux héros de la lutte de libération nationale et à tous ceux qui ont contribué à l'obtention de l'indépendance.

L'un des moments forts de cette manifestation collective a été le défilé civique, qui a mis en lumière les cultures et les traditions des 21 provinces du pays. Le passage de groupes issus des secteurs de la santé, de l'éducation, de l'énergie et de l'eau, ainsi que des vendeuses ambulantes, a conféré à l'événement une dimension populaire reflétant la diversité nationale.