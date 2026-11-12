Angola: Une diplomate réaffirme le renforcement de la coopération entre le pays et la Chine

Luanda — L'approfondissement des relations d'amitié et de coopération entre l'Angola et la Chine, fondé sur les principes du respect mutuel et de la confiance politique, a été réaffirmé ce mercredi par l'ambassadrice d'Angola dans ce pays asiatique, Dalva Ringote.

Cet engagement figure dans un message publié à l'occasion du 51e anniversaire de l'indépendance nationale, célébré ce mercredi. Dans ce texte, l'ambassadrice salue le corps diplomatique accrédité en Chine, les partenaires ainsi que la communauté angolaise résidant dans ce pays, reconnaissant leur contribution à la promotion de l'image, de la culture et des valeurs de la République d'Angola.

Dalva Ringote a rendu hommage aux héros nationaux et à tous ceux qui, avec courage, détermination et esprit de sacrifice, ont contribué à libérer le pays du joug colonial.

Elle a qualifié cette date commémorative de moment parmi les plus sublimes de l'histoire collective du peuple angolais, y voyant l'expression ultime de sa détermination à affirmer la liberté, la souveraineté et la dignité nationale.

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Pour la diplomate, ces 51 années d'indépendance de l'Angola constituent une occasion de célébrer les acquis obtenus tout au long du parcours historique du pays, mais aussi de renouveler l'engagement collectif en faveur de la paix, de la réconciliation nationale, de l'unité, de la stabilité et du développement durable.

Elle a également souligné l'importance de transformer les défis actuels en opportunités pour renforcer les institutions, valoriser le capital humain, diversifier l'économie et promouvoir un développement inclusif, avec pour priorité le bien-être des citoyens et l'édification d'un Angola toujours plus prospère.

Le message s'achève par un appel à l'union, à l'espoir et au sens de la responsabilité patriotique, exhortant les Angolais à continuer de contribuer à la construction d'une nation plus forte, plus juste, plus développée et respectée au sein du concert des nations.