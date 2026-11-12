Angola: Le pays rend hommage aux Cubains tombés durant la lutte de libération nationale

Luanda — Des militaires cubains tombés en Angola ont été honorés mardi à La Havane, dans le cadre des célébrations du 51e anniversaire de l'indépendance nationale.

La cérémonie, qui a réuni des représentants diplomatiques, des autorités cubaines, des membres de la communauté angolaise ainsi que des proches d'anciens « internationalistes », s'est déroulée au Panthéon des anciens combattants de la nécropole de Colón. Une gerbe de fleurs y a été déposée à la mémoire des Cubains ayant perdu la vie en Angola.

Selon un communiqué de l'ambassade d'Angola à Cuba, cet hommage a permis d'évoquer la contribution de Cuba à la défense de l'indépendance et de la souveraineté angolaises, ainsi que les liens historiques d'amitié et de solidarité unissant les deux peuples.

À cette occasion, la chargée d'affaires par intérim de l'ambassade d'Angola à Cuba, Iara Proença, a exprimé sa reconnaissance au peuple cubain et à ses dirigeants pour le rôle qu'ils ont joué dans le processus de libération nationale et dans la consolidation de l'indépendance du pays.

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La diplomate a également rappelé la contribution de l'ancien dirigeant cubain Fidel Castro Ruz, dont le nom est indissociable de l'histoire de l'Angola, de l'Afrique et du monde, et a réaffirmé la gratitude du peuple angolais pour la solidarité dont il a bénéficié.

« L'Angola restera à jamais lié à Cuba », a déclaré Iara Proença, soulignant l'importance de préserver la mémoire historique et les liens d'amitié entre les deux nations.

Cuba a pris une part active à la défense de l'indépendance de l'Angola, en envoyant des milliers de militaires et de coopérants pour soutenir le pays durant l'une des périodes les plus difficiles de son histoire.

Environ 300 000 Cubains ont pris part aux différentes phases de la coopération et de l'intervention en Angola ; plus de 2 000 d'entre eux y ont perdu la vie.

Le 5 novembre 1975, répondant à une demande de soutien du MPLA, le gouvernement cubain a décidé d'apporter une assistance directe au pays, lançant ainsi l'« Opération Carlota » à un moment où l'Angola s'apprêtait à proclamer son indépendance nationale, le 11 novembre de la même année.

Les relations diplomatiques entre l'Angola et Cuba ont été établies le 15 novembre 1975, quatre jours après la proclamation de l'indépendance, et le premier accord de coopération bilatérale, portant sur le domaine de la santé, a été signé en février 1976.

Depuis lors, la coopération s'est étendue à divers secteurs, notamment la santé et la formation des cadres.

Cuba a accueilli des milliers d'étudiants angolais dans des établissements d'enseignement supérieur et des académies spécialisées, tandis que des professionnels cubains ont fourni une assistance technique dans différents domaines de la vie économique et sociale de l'Angola.

L'implication cubaine dans le conflit angolais a également eu des répercussions en Afrique australe, dans le contexte de la lutte pour l'indépendance de la Namibie et de la fin du régime de l'apartheid en Afrique du Sud.