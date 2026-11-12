Tunisie: JCC 2026 - La sélection tunisienne en compétition officielle dévoilée

Tunis — La direction des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) a dévoilé, mercredi, la liste des 13 films tunisiens retenus dans les différentes sections compétitives de la 37e édition du festival, prévue du 12 au 19 décembre 2026 à la Cité de la Culture de Tunis.

Cette édition, qui marque le 60e anniversaire de la création du festival, mettra en lice plusieurs productions nationales réparties sur cinq sections officielles, précise le comité d'organisation dans un communiqué publié sur la page officielle des JCC.

Dans la compétition officielle des longs-métrages de fiction, la Tunisie sera représentée par trois oeuvres : « The H@llow Man » de Kamel Laaridhi, « Le temps des coquelicots » de Faten Jaziri et « Au-delà du soleil » d'Aziz Shennawy.

La compétition officielle des longs-métrages documentaires comptera également trois titres tunisiens, à savoir « De l'autre côté » de Ridha Tlili, « Tunis-Berlin » (To Dream Perhaps) de Nidhal Guiga et « NA'DINE » d'Abdallah Yahya.

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Dans la compétition officielle des courts-métrages, quatre films ont été sélectionnés : « En Silence » d'Amine Lakhnech, « De rêver l'Homme s'est arrêté » de Youssef Sanheji, « SOCIOPHOBIA » de Malek Hebiri et « À la recherche de Omar Madani » de Youssef Ben Ammar.

Par ailleurs, le film « Les rêves candides » d'Elyes Baccar concourra dans la nouvelle compétition officielle « Nouvelles Visions ». Ouverte aux premiers et deuxièmes longs-métrages de fiction et de docu-fiction en provenance des cinq continents, cette section internationale est dédiée aux nouvelles voix du cinéma, aux écritures singulières et aux langages cinématographiques novateurs.

La section « Carthage Ciné-Promesse », dédiée aux productions des écoles de cinéma et aux jeunes réalisateurs, accueillera deux oeuvres tunisiennes : « Ça tourne » (Laundry Stories) de Maya Makhlouf et « Livret de famille » de Youssef Ghariani.

Créées en 1966, les Journées cinématographiques de Carthage célèbrent cette année six décennies d'existence avec l'Égypte comme pays invité d'honneur et un focus consacré au cinéma contemporain d'Afrique de l'Est. Outre les compétitions et la section non compétitive « Cinéma du Monde », le volet professionnel se déclinera à travers la plateforme « Carthage Pro » et ses ateliers de soutien « Chabaka » et « Takmil ».

Le palmarès des différentes compétitions, dont les Tanits d'or, d'argent et de bronze, sera dévoilé lors de la cérémonie de clôture le 19 décembre au Théâtre de l'Opéra de Tunis.