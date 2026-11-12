Angola: Mise en relief de la participation de Moxico au parcours historique du pays

11 Novembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luena — Le gouverneur de Moxico, Ernesto Muangala, a souligné, ce mercredi, la contribution de la province au parcours historique du pays, depuis l'accession à l'Indépendance nationale jusqu'à la conquête de la paix.

Le responsable a fait cette déclaration lors de son intervention à la cérémonie centrale marquant le 51e anniversaire de l'Indépendance nationale, organisée dans la province et présidée par la Vice-présidente de la République, Esperança da Costa.

À cette occasion, Ernesto Muangala a indiqué que le choix de la province pour accueillir cet événement constitue une reconnaissance de son importance historique dans la trajectoire de la nation angolaise.

Le dirigeant a en outre souligné que le Moxico s'associe, avec respect et gratitude, à tous ceux qui ont lutté pour l'Indépendance nationale, le 11 novembre 1975, et qui ont contribué à écrire l'histoire du pays. Il a réaffirmé la nécessité de renforcer les valeurs de paix, d'unité et de fierté nationale au sein de la population angolaise.

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La cérémonie centrale se déroule au pavillon omnisports « 27 de Março », dans la ville de Luena ; elle a débuté par l'hymne national, interprété par la chorale « Jóias de Cristo », dans une atmosphère empreinte de patriotisme.

Les célébrations se tiennent sous le thème : « Unis pour une Angola démocratique, une et indivisible ». TST/YD/LUZ

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