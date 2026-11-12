Angola: Un hommage à Agostinho Neto marque le 51e anniversaire de l'indépendance du pays

11 Novembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/BS

Luanda — L'ambassade d'Angola au Royaume du Maroc a célébré, mercredi, le 51e anniversaire de l'indépendance nationale à travers un hommage au premier président de la République, António Agostinho Neto, ainsi qu'un message adressé à la communauté angolaise établie dans ce pays du Maghreb.

La cérémonie, présidée par l'ambassadeur José Filipe, s'est déroulée en présence de membres du personnel diplomatique de la mission. Elle a été marquée par l'exécution de l'hymne national, une minute de silence en mémoire des héros de la lutte de libération nationale et le dépôt d'une gerbe de fleurs au pied du buste du père fondateur de la nation angolaise, au siège de la représentation diplomatique, à Rabat.

Selon une note de presse de l'ambassade d'Angola au Maroc, cette commémoration s'inscrivait dans le cadre des activités organisées à l'occasion du 11 novembre, placées sous le thème : « Unis pour une Angola démocratique, une et indivisible ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À l'occasion de cette célébration, l'ambassadeur José Filipe a adressé un message à la communauté angolaise résidant dans le royaume chérifien, l'exhortant à préserver les acquis de l'indépendance nationale et à prendre une part active à la construction de l'avenir de l'Angola.

Le diplomate a estimé que cette date commémorative constituait, pour les Angolais de la diaspora, un moment privilégié de réflexion sur leur rôle dans le monde, à la lumière de la mémoire collective de la lutte pour la liberté.

« C'est à nous, chers compatriotes, qu'incombe la responsabilité de préserver l'ensemble des acquis obtenus et de poursuivre, au quotidien et dans tous les domaines, la construction du pays que nous souhaitons léguer à nous-mêmes et aux générations futures », a-t-il déclaré.

L'Angola a proclamé son indépendance nationale le 11 novembre 1975, sous la conduite d'António Agostinho Neto, devenu le premier président de la République.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.