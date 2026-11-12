Angola: Un hommage à Agostinho Neto marque le 51e anniversaire de l'indépendance du pays

Luanda — L'ambassade d'Angola au Royaume du Maroc a célébré, mercredi, le 51e anniversaire de l'indépendance nationale à travers un hommage au premier président de la République, António Agostinho Neto, ainsi qu'un message adressé à la communauté angolaise établie dans ce pays du Maghreb.

La cérémonie, présidée par l'ambassadeur José Filipe, s'est déroulée en présence de membres du personnel diplomatique de la mission. Elle a été marquée par l'exécution de l'hymne national, une minute de silence en mémoire des héros de la lutte de libération nationale et le dépôt d'une gerbe de fleurs au pied du buste du père fondateur de la nation angolaise, au siège de la représentation diplomatique, à Rabat.

Selon une note de presse de l'ambassade d'Angola au Maroc, cette commémoration s'inscrivait dans le cadre des activités organisées à l'occasion du 11 novembre, placées sous le thème : « Unis pour une Angola démocratique, une et indivisible ».

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À l'occasion de cette célébration, l'ambassadeur José Filipe a adressé un message à la communauté angolaise résidant dans le royaume chérifien, l'exhortant à préserver les acquis de l'indépendance nationale et à prendre une part active à la construction de l'avenir de l'Angola.

Le diplomate a estimé que cette date commémorative constituait, pour les Angolais de la diaspora, un moment privilégié de réflexion sur leur rôle dans le monde, à la lumière de la mémoire collective de la lutte pour la liberté.

« C'est à nous, chers compatriotes, qu'incombe la responsabilité de préserver l'ensemble des acquis obtenus et de poursuivre, au quotidien et dans tous les domaines, la construction du pays que nous souhaitons léguer à nous-mêmes et aux générations futures », a-t-il déclaré.

L'Angola a proclamé son indépendance nationale le 11 novembre 1975, sous la conduite d'António Agostinho Neto, devenu le premier président de la République.