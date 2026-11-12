Algérie: Le pays accélère le pas dans sa stratégie climatique et de transition énergétique

ALGER — Alors que les pays du monde débattent des défis du changement climatique et ses répercussions, lors de la Conférence des parties sur le changement climatique (COP31) qui s'est ouverte mercredi en Turquie, l'Algérie, forte d'une stratégie ambitieuse, accélère sa transition énergétique et s'impose désormais comme un acteur clé et reconnu de l'action écologique en Afrique et dans le bassin méditerranéen.

Cette dynamique de transition écologique et énergétique est portée par la vision politique du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui veille à allier souveraineté de la décision économique et objectifs écologiques fondamentaux.

Récemment, lors du 8e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), le président de la République a réaffirmé que l'Algérie progressait de manière constante vers la mise en oeuvre d'une stratégie faisant des énergies propres un pilier de son essor durable.

Pour concrétiser cette mutation sur la prochaine décennie, une enveloppe d'investissements massive de 22 milliards d'euros a d'ores et déjà été mobilisée pour le plan national d'installation de 15.000 mégawatts (MW) d'énergie solaire.

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Cette ferme volonté politique s'est également matérialisée par la constitutionnalisation de l'action environnementale en 2020.

Depuis, l'Algérie a profondément restructuré sa gouvernance environnementale à travers une feuille de route jalonnée d'actions concrètes et d'engagements internationaux accrus.

Ce déploiement a débuté par l'adoption du Plan National Climat (PNC 2020-2030), véritable boussole intersectorielle articulée autour de 155 actions d'atténuation et d'adaptation.

Le pays a franchi un cap industriel majeur en 2023 en lançant sa Stratégie nationale de développement de l'hydrogène vert, visant à se positionner comme un fournisseur régional de premier plan d'ici à 2035.

L'année 2024 a quant à elle été marquée par le renforcement de la transparence internationale, matérialisée par la soumission du premier Rapport biennal de transparence (BTR1) à l'ONU et le lancement du projet d'appui ICAT (Initiative pour la transparence de l'action climatique) afin de moderniser le système national de suivi des données de gaz à effet de serre.

L'Algérie a consolidé cette dynamique en déposant, en juin dernier, auprès du secrétariat de l'ONU sa Contribution Déterminée au Niveau National (CDN 3.0) actualisée. Ce document stratégique revoit à la hausse les ambitions climatiques de l’État, fixant un objectif de réduction inconditionnelle des émissions de gaz à effet de serre de 14% d'ici à 2035, un taux qui pourrait être porté à 31% sous condition d'un accompagnement financier international.

Le gouvernement s'attelle aujourd'hui à finaliser son tout premier Plan national d'adaptation au changement climatique (PNA) pour prémunir ses secteurs vitaux, comme l'eau et l'agriculture, contre les chocs environnementaux majeurs.

Intervenant lors de l'atelier national sur le financement climatique et les marchés du carbone, tenu récemment à Alger, le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a souligné que ces réformes visaient à accélérer la cadence de la transition à l'horizon 2035, tout en garantissant un processus juste, capable de préserver la stabilité économique du pays.

Sur le terrain, cet engagement se traduit de manière opérationnelle par le déploiement du plan d'envergure des 15.000 MW d'énergies renouvelables d'ici à 2035, dont une première phase de 3.200 MW en solaire et éolien est en cours de réalisation intensive.

Echo favorable à l'international, Sonatrach à l'avant-garde

De grands projets de restauration environnementale appuient cette démarche, à l'image de la relance du Barrage vert, initiative présidentielle lancée en octobre 2023. Salué par le Conseil des ministres arabes de l'Environnement au Caire pour son rôle crucial dans la protection des terres, ce projet franchit une nouvelle étape avec l'installation des membres de l'organe national de coordination chargé de la lutte contre la désertification.

La pertinence de la politique Climat de l'Algérie trouve un écho particulièrement favorable sur la scène internationale. Le secrétaire exécutif de la CCNUCC (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques), Simon Stiell, a salué les engagements de l'Algérie, rendant un hommage appuyé à sa vision nationale à long terme jusqu'à l'horizon 2050 pour soutenir la croissance bas-carbone.

Le président de l'Assemblée et du Conseil d'administration de l'Institut mondial de la croissance verte (GGGI), ancien Secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, a lui aussi relevé le rôle pionnier de l'Algérie dans la promotion du développement durable à travers le monde, grâce à sa diplomatie efficace et respectée, saluant les politiques de l’État algérien visant à préserver l'environnement, à atteindre les objectifs de développement durable et à promouvoir l'économie verte.

Le groupe national des hydrocarbures, Sonatrach, incarne concrètement ces orientations en intégrant la transition au coeur de son plan de développement. En marge du même atelier sur le financement climatique, le groupe a signé un mémorandum d'entente avec les sociétés allemande VNG AG et norvégienne ICA-Finance.

Cet accord vise à réduire les émissions de méthane sur l'ensemble de la chaîne de valeur du gaz, à déployer des systèmes de suivi robustes et à mobiliser des financements innovants via les mécanismes de crédits carbone.

Ambitionnant de créer un véritable pôle énergétique bas-carbone tourné vers l'exportation, Sonatrach s'est engagé à atteindre zéro torchage de gaz à l'horizon 2030. Le groupe se positionne à l'avant-garde technologique en s'appuyant sur son partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour la décarbonation opérationnelle, ainsi que sur ses protocoles d'entente avec les filiales de la Banque mondiale (BIRD et SFI) pour le développement industriel de l'hydrogène vert.