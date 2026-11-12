Congo-Kinshasa: Maniema - 15 morts sur des sites miniers en moins d'un mois

Quinze personnes ont perdu la vie et deux autres ont été grièvement blessées dans différents accidents survenus sur des sites miniers du Maniema entre le 8 octobre et le 3 novembre 2026. Ces incidents ont été signalés dans les territoires de Kailo, Pangi, Kabambare, Punia et Kasongo.

Dans un plaidoyer adressé mardi 10 novembre au ministre provincial des Mines et de l'Industrie, l'ONG Agir pour la reconstruction de notre espace et la convivialité (AGIREC) dénonce les mauvaises conditions d'exploitation ainsi que l'insuffisance du contrôle des activités minières artisanales dans la province.

Selon ce document, les territoires de Kailo et de Pangi figurent parmi les zones les plus touchées par ces drames.

Parmi les incidents recensés, figurent plusieurs sont liés à des éboulements survenus dans des galeries et chantiers miniers. D'autres concernent des accidents enregistrés dans la rivière Ulindi lors des activités d'exploitation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'ONG signale également un meurtre présumé survenu le 3 novembre sur le site minier de Kaungu, dans le territoire de Punia.

Des insuffisances dans l'encadrement du secteur

Pour AGIREC, cette succession d'incidents met en évidence de graves lacunes dans le contrôle et l'encadrement des activités minières artisanales.

L'organisation déplore notamment l'insuffisance de la présence des agents du Service d'assistance et d'encadrement des mines artisanales et à petite échelle (SAEMAPE) sur les sites d'exploitation, le manque d'assistance technique ainsi que la faible coordination entre les différents services impliqués dans la gestion du secteur minier.

Appel à des mesures urgentes

Face à cette situation, l'ONG appelle le gouvernement provincial, le ministère des Mines et les autres services compétents à prendre des mesures urgentes pour renforcer la sécurité sur les sites miniers.

AGIREC recommande notamment l'organisation d'inspections dans les zones à risque, la suspension des travaux sur les sites jugés dangereux, la prise en charge des blessés ainsi que l'accompagnement des familles des victimes.

L'organisation estime que ces mesures sont nécessaires pour prévenir de nouveaux accidents et améliorer les conditions d'exploitation dans les zones minières du Maniema.