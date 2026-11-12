Congo-Kinshasa: La société civile condamne la conquête du pouvoir par les armes et toute tentative de prolongation des mandats

Réunis à Kinshasa le mardi 10 novembre dans le cadre de la Grande Concertation nationale, des acteurs de la société civile congolaise ont condamné toute tentative de conquête du pouvoir par les armes ainsi que toute manoeuvre visant à prolonger les mandats présidentiels au-delà des limites fixées par la Constitution. Ils ont appelé à la préservation de la souveraineté du peuple et plaidé pour un dialogue national inclusif, dépolitisé et axé sur la paix, la réconciliation ainsi que la prise en compte des intérêts des victimes des conflits.

Les participants ont également encouragé les Congolais à promouvoir la paix, à renforcer la cohésion nationale et à contribuer à la refondation de l'État.

Selon Patient Bashombe, coordonnateur national de la Dynamique congolaise pour la cohésion et le développement (DYCOD-RDC), les acteurs de la société civile se disent préoccupés par les défis politiques et sécuritaires auxquels le pays est confronté:

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« Dans le cadre de la Grande Concertation nationale, les acteurs de la société civile expriment leur profonde inquiétude face aux menaces qui pèsent sur la démocratie, la souveraineté du peuple, l'intégrité territoriale et la stabilité de la République démocratique du Congo. Les participants condamnent fermement toute entreprise visant à conquérir le pouvoir par les armes. Ils dénoncent également la responsabilité politique de l'ancien président de la République, aujourd'hui à la tête du FRN ».

Appel au respect de la Constitution

Les participants ont également insisté sur la nécessité de respecter les dispositions constitutionnelles relatives à l'exercice du pouvoir.

« Nous rejetons toute tentative destinée à prolonger les mandats ou à permettre aux dirigeants de se maintenir au pouvoir au-delà des limites prévues par la Constitution. L'article 220 protège notamment le nombre et la durée des mandats présidentiels. Ce verrou constitutionnel doit être respecté », a poursuivi Patient Bashombe.