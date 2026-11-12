Congo-Kinshasa: La société civile condamne la conquête du pouvoir par les armes et toute tentative de prolongation des mandats

11 Novembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Réunis à Kinshasa le mardi 10 novembre dans le cadre de la Grande Concertation nationale, des acteurs de la société civile congolaise ont condamné toute tentative de conquête du pouvoir par les armes ainsi que toute manoeuvre visant à prolonger les mandats présidentiels au-delà des limites fixées par la Constitution. Ils ont appelé à la préservation de la souveraineté du peuple et plaidé pour un dialogue national inclusif, dépolitisé et axé sur la paix, la réconciliation ainsi que la prise en compte des intérêts des victimes des conflits.

Les participants ont également encouragé les Congolais à promouvoir la paix, à renforcer la cohésion nationale et à contribuer à la refondation de l'État.

Selon Patient Bashombe, coordonnateur national de la Dynamique congolaise pour la cohésion et le développement (DYCOD-RDC), les acteurs de la société civile se disent préoccupés par les défis politiques et sécuritaires auxquels le pays est confronté:

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Dans le cadre de la Grande Concertation nationale, les acteurs de la société civile expriment leur profonde inquiétude face aux menaces qui pèsent sur la démocratie, la souveraineté du peuple, l'intégrité territoriale et la stabilité de la République démocratique du Congo. Les participants condamnent fermement toute entreprise visant à conquérir le pouvoir par les armes. Ils dénoncent également la responsabilité politique de l'ancien président de la République, aujourd'hui à la tête du FRN ».

Appel au respect de la Constitution

Les participants ont également insisté sur la nécessité de respecter les dispositions constitutionnelles relatives à l'exercice du pouvoir.

« Nous rejetons toute tentative destinée à prolonger les mandats ou à permettre aux dirigeants de se maintenir au pouvoir au-delà des limites prévues par la Constitution. L'article 220 protège notamment le nombre et la durée des mandats présidentiels. Ce verrou constitutionnel doit être respecté », a poursuivi Patient Bashombe.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.