Afrique: CAN 2027 - La Sierra Leone veut se relancer face à la RDC au stade des Martyrs

Les Léopards seniors messieurs de la République démocratique du Congo reçoivent les Leone Stars de la Sierra Leone ce jeudi 12 novembre au stade des Martyrs de Kinshasa, à partir de 17h00, heure de Kinshasa. Cette rencontre compte pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

À la veille de ce rendez-vous, le sélectionneur de la Sierra Leone, Didier Gomes da Rosa, a reconnu l'importance du match pour son équipe, actuellement dernière du groupe avec zéro point après deux journées.

Le technicien français a regretté le mauvais départ de ses hommes dans ces éliminatoires, estimant que la sélection sierra-léonaise aurait pu obtenir de meilleurs résultats.

« Nous avons mal débuté et nous avons absolument besoin de points maintenant. Nous avons beaucoup de regrets sur ces deux premiers matchs. Je suis persuadé qu'avec un peu moins de relâchement et davantage de concentration, nous aurions pu prendre quatre points », a déclaré Didier Gomes da Rosa.

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Malgré la série de deux défaites, l'entraîneur des Leone Stars croit aux chances de son équipe face à une sélection congolaise, qu'il considère parmi les meilleures du continent.

« Nous allons rencontrer une belle équipe qui joue un beau football, très offensif, avec des attaquants de grande qualité. Mais, nous devons aussi être ambitieux dans notre plan de jeu parce que nous avons besoin de points », a-t-il poursuivi.

Le sélectionneur sierra-léonais a par ailleurs mis en avant le potentiel de sa jeune génération. Son effectif comprend plusieurs joueurs d'une vingtaine d'années ainsi qu'un attaquant de 17 ans qu'il considère comme l'un des grands espoirs du football sierra-léonais.

De leur côté, les Léopards tenteront de confirmer leur bon début de campagne devant leur public et de consolider leur position dans ces éliminatoires de la CAN 2027. Face à une équipe sierra-léonaise en quête de ses premiers points, les Congolais sont prévenus.