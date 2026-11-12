Congo-Kinshasa: Une cinquantaine d'élèves touchés par Ebola dans 44 écoles du Nord-Kivu

Au moins une cinquantaine d'élèves fréquentant 44 établissements scolaires du Nord-Kivu ont été testés positifs à la maladie à virus Ebola. Parmi eux, figurent 31 sont décédés, selon les statistiques présentées mardi 10 novembre à Beni lors d'un point de presse consacré à la situation épidémiologique dans la province.

Face à cette situation préoccupante, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) prévoit de renforcer les capacités des enseignants et des responsables scolaires en matière de prévention, de détection précoce des signes d'alerte et de promotion des mesures barrières.

L'objectif est de faire des écoles des espaces d'apprentissage sûrs et résilients face aux risques de propagation de la maladie.

L'UNICEF renforce son appui aux écoles

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Pour l'UNICEF, chaque cas enregistré parmi les enfants constitue un signal d'alerte nécessitant une mobilisation accrue.

« Pour nous, un seul enfant déjà touché constitue une préoccupation majeure. Nous travaillons avec différents partenaires, notamment le PROVED et plusieurs organisations de protection de l'enfant au Nord-Kivu, particulièrement à Beni et à Butembo, ainsi que dans les différentes zones de santé couvertes par ces deux villes », a expliqué Moctar Hann, représentant de l'UNICEF.

Dans le cadre de cette riposte, l'organisation a déjà distribué des kits d'assainissement et d'hygiène dans 300 écoles de Beni et de Butembo afin de renforcer les mesures de prévention au sein des établissements scolaires.

Formation de 900 enseignants

L'UNICEF annonce également le lancement d'un nouveau partenariat avec l'organisation Save Communities for Children pour renforcer les actions de sensibilisation et de protection des enfants.

« Nous venons également de conclure un partenariat avec une organisation oeuvrant dans le domaine de la protection de l'enfant, Save Communities for Children. Des fonds ont été mis à sa disposition et, dans les prochains jours, 900 enseignants seront formés aux mesures de prévention contre Ebola. Pour nous, il s'agit d'un début, et la poursuite de ces activités dépendra des financements disponibles pour la riposte au Nord-Kivu », a ajouté Moctar Hann.

L'UNICEF appelle les parents, les enseignants et les autorités scolaires à collaborer étroitement avec les équipes de riposte afin de limiter la propagation de la maladie.

L'organisation encourage notamment le lavage régulier des mains, le signalement rapide des cas suspects et le respect strict des mesures de prévention dans les établissements scolaires de la province.