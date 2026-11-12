Maroc: Revalorisation des pensions de réversion et relèvement du minimum des retraites - Ligne droite vers la concrétisation

Lundi 9 novembre, devant la commission des finances et du développement économique de la Chambre des représentants, le ministre de l'Economie, des Finances et de la Performance publique présentait le budget sectoriel de son département. Au détour des tableaux, une annonce qui pèse plus lourd que bien des agrégats: les deux projets de loi sur les pensions des veuves et le minimum des retraites entrent dans leur dernière ligne droite. Rendez-vous le 1er janvier 2027.

Il y a des sessions de commission qui tiennent de l'inventaire. Les lignes de crédit, les plafonds d'engagement, la masse salariale, les indicateurs de performance... L'exercice du budget sectoriel n'est pas, d'ordinaire, un exercice très stimulant. Celle de lundi aura fait exception. Entre deux rubriques comptables, Fouzi Lekjaa a glissé ce que près d'un million de Marocains attendaient d'entendre: les textes portant revalorisation des pensions de réversion et relèvement du minimum des retraites sont dans leur phase finale de préparation.

Dans les prochains jours, ils seront transmis au Parlement avec un objectif clair, l'adoption avant la fin décembre, et une échéance qui ne souffre aucune ambiguïté: leur entrée en vigueur au 1er janvier 2027. Dit ainsi, c'est un calendrier. En réalité, ce sont des réformes sociales de premier plan conduites au rythme d'Al-Boraq, sur une voie où l'on a longtemps avancé à petite vitesse.

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Le 2 septembre dernier, à Sefrou, le candidat Lekjaa avait estimé «inconcevable» qu'une veuve ne perçoive que la moitié de la pension de son défunt mari. Cette formule avait fait mouche, et l'on aurait pu la ranger dans le rayon abondamment garni des engagements électoraux à la vie écourtée. Il n'en a rien été. La mesure a été inscrite dans le projet de loi de finances présenté le 23 octobre devant les deux Chambres, détaillée et chiffrée en commission le 30 octobre, défendue à une heure de grande écoute sur 2M, et la voici désormais inscrite dans un texte législatif.

Un peu plus de deux mois entre le meeting et le projet de loi: pour un pays où certaines réformes ont fait l'objet d'une longue préparation, cette performance mérite d'être saluée. Elle dit aussi quelque chose de la méthode d'un homme qui a pris l'habitude, des finances publiques au football, de fixer une date et de s'y tenir.

Veuves et retraités : les mesures annoncées

Le premier texte porte la pension de réversion de 50% à 100% de la pension du conjoint décédé. Il concernera 431.334 veuves, dont 205 413 relevant de la CNSS, 117.353 du régime des pensions civiles, 63.905 des pensions militaires et 44.663 du RCAR. Coût annuel: 7,33 milliards de dirhams.

Le ministre a résumé la philosophie de la mesure par une phrase que n'importe quelle ménagère marocaine aurait pu signer: «Les dépenses ne se divisent pas sur deux quand le mari décède.» Le loyer ne baisse pas de moitié, la facture d'électricité non plus, et les frais de scolarité des enfants encore moins. Dans le détail, une veuve qui reçoit actuellement 2.000 dirhams percevra 4.000 dirhams. Par conséquent, le quotidien de près de deux millions de personnes, dont les enfants et les proches à charge, sera amélioré.

Il faut mesurer ce que cela représente. Depuis des années, les associations de retraités manifestent devant le Parlement pour réclamer une pension de veuve intégrale et non amputée. Ce slogan est en passe de devenir un article de loi. On a connu des revendications sociales moins bien servies.

Le deuxième texte prévoit de relever le minimum des pensions de retraite à 1.700 dirhams par mois dès le 1er janvier 2027, contre un plancher de référence d'environ 1.000 dirhams dans le privé et 1.500 dirhams dans le public. La mesure touchera 557.472 retraités, dont 389.287 affiliés à la CNSS, pour un coût annuel d'environ 3,3 milliards de dirhams, pris en charge très majoritairement par l'Etat.

Pour un retraité du secteur privé au minimum, la suite est déjà écrite: 2.000 dirhams en 2028, 2.500 en 2029, puis 3.000 dirhams en 2030. Sa pension sera ainsi triplée en quatre ans. La progressivité n'a rien de frileux; elle est la condition de la crédibilité. Promettre 3.000 dirhams tout de suite aurait fait de beaux titres et de mauvais comptes. On gravit les marches une à une pour absorber l'effort sans faire trembler l'édifice.

Les deux mesures représentent près de 10,6 milliards de dirhams par an pour près d'un million de bénéficiaires.

Le budget de l'Etat, pas les caisses

Cela reste le point le moins commenté de la mesure. Fouzi Lekjaa a été catégorique: ce coût ne sera pas supporté par les caisses de retraite; c'est un choix social. Le financement sera assuré par le budget général de l'Etat.

La nuance est capitale. Les régimes de retraite marocains vivent depuis longtemps sous la menace de leurs propres projections actuarielles. Leur faire porter dix milliards supplémentaires aurait consisté à soigner les retraités d'aujourd'hui en hypothéquant ceux de demain. En adossant la dépense au budget, le ministre protège les réserves des caisses tout en assumant l'effort au grand jour, là où le Parlement peut le voir, le voter et le contrôler.

Cependant, il fallait en avoir les moyens. Ils ont été conquis plutôt qu'empruntés: 288,3 milliards de dirhams de recettes fiscales encaissées à fin septembre 2026, une croissance attendue autour de 4,7% cette année, et une enveloppe sociale globale de 62 milliards de dirhams inscrite au PLF 2027. Le Maroc de 2026, a rappelé le ministre en substance, n'est plus celui de 2020. Les marges dégagées par des années de réforme fiscale et de discipline budgétaire trouvent ici leur traduction la plus tangible: elles reviennent, en dirhams sonnants, à ceux qui en avaient le plus besoin.

Ce qui reste à écrire

Le ministre ne s'est toutefois pas laissé griser. Il a pris soin de distinguer ces deux mesures de la réforme globale des régimes de retraite, chantier attendu depuis des années et qu'il a promis d'ouvrir sans tarder. La distinction est saine: on ne confond pas un geste de justice sociale avec une refonte structurelle, et l'on évite ainsi que l'un serve d'alibi à l'ajournement de l'autre.

La porte ouverte a d'ailleurs déjà des visiteurs. En commission, une députée a soulevé le cas des veufs dont les épouses fonctionnaires ont cotisé toute leur carrière. La situation des retraités dont la pension dépasse à peine le futur plancher de 3.000 dirhams reste également à l'étude. C'est le propre des réformes réussies que de susciter de nouvelles attentes : on réclame davantage à ceux qui ont prouvé qu'ils savaient tenir leurs engagements.

Au Maroc, on dit volontiers que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Lundi, devant la commission des finances, Fouzi Lekjaa a rappelé qu'elles engagent aussi, parfois, ceux qui les font. Rendez-vous le 1er janvier pour vérifier que les sommes seront bien versées.