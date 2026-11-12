Maroc: Nasser Bourita - Le Royaume participe à la COP31 avec un engagement fort, une expérience solide et des réponses nationales concrètes aux défi

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'Assiste, une importante délégation du Royaume du Maroc prend part à la 31e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), qui se tient du 9 au 20 novembre à Antalya, en Turquie.

"Le Maroc participe à ce sommet non pas en simple invité ou en tant que pays bénéficiaire, mais avec un engagement fort, une expérience solide et des réponses nationales concrètes à plusieurs questions et défis majeurs inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre", a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita.

Dans une déclaration à la presse, lors d'une visite mercredi au Pavillon du Maroc, M. Bourita, qui a représenté Sa Majesté le Roi, Que Dieu L'Assiste, au Sommet des dirigeants de la COP31 (11 et 12 novembre), a rappelé que le Royaume apporte des réponses solides aux deux principaux piliers de l'Accord de Paris, à savoir l'atténuation des effets des changements climatiques et l'adaptation à ces changements, notamment à travers des initiatives de référence en matière d'atténuation.

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Le Maroc s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 53 % à l'horizon 2035, à travers des projets concrets dans plusieurs secteurs, notamment la transition énergétique. Le ministre a également rappelé la Vision Royale visant à porter à plus de 52 % la part des énergies renouvelables dans la capacité électrique nationale d'ici 2030. Ces efforts concernent également l'industrie, les transports et le développement d'une économie bas carbone.

"L'ensemble de ces initiatives fait du Maroc un pays pionnier dans le domaine de l'atténuation des changements climatiques", a-t-il souligné.

S'agissant de l'adaptation, le ministre a mis en avant la Vision Royale et l'expérience pionnière du Royaume dans la gestion du stress hydrique, notamment à travers le dessalement de l'eau de mer, les autoroutes de l'eau et la rationalisation de l'exploitation des ressources hydriques. "Le Maroc dispose ainsi d'une expérience importante qu'il peut partager avec d'autres pays", a-t-il relevé, citant également les secteurs agricole et de la gestion des catastrophes naturelles.

Au-delà de ses réponses nationales, le Royaume porte des initiatives régionales, particulièrement en Afrique, lancées par Sa Majesté le Roi lors de la COP22, en 2016 à Marrakech. Celles-ci ont notamment donné lieu à la création de trois commissions climats africaines couvrant la région du Sahel, le bassin du Congo et les États insulaires.

Ces initiatives constituent des "expériences pionnières" et un cadre de référence permettant à l'Afrique de faire face aux enjeux des changements climatiques, a indiqué M. Bourita.

Sur le plan international et multilatéral, le Maroc défend également une vision sur les principaux défis abordés lors de cette conférence, notamment la justice énergétique, l'équité face aux changements climatiques, le financement de la transition énergétique et le renforcement de la résilience climatique.

Ce dernier nécessite des financements importants. À cet égard, le Royaume dispose d'une vision pour la mise en place de mécanismes de financement innovants, a précisé le ministre.

Il a également insisté sur la nécessité de préserver la place de la question climatique dans l'agenda international, malgré un contexte géopolitique marqué par de multiples crises et de fortes tensions. "Ces conflits ne doivent en aucun cas reléguer la question des changements climatiques au second plan de l'agenda international", a-t-il affirmé.

"C'est précisément pour cette raison que Sa Majesté le Roi a tenu à ce que le Royaume du Maroc soit fortement représenté à ce sommet, en mettant en avant son expérience nationale, sa vision régionale ainsi que sa contribution aux grands enjeux internationaux liés aux changements climatiques", a conclu M. Bourita.