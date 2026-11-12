Maroc: Subventions aux tournées théâtrales - 40 projets bénéficiaires au titre de la 2è session de 2026

11 Novembre 2026
Libération (Casablanca)

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et des Sports - département de la Culture - a annoncé les résultats de la deuxième session de l'année 2026, relatifs aux subventions aux tournées théâtrales nationales, et ce dans le cadre de sa stratégie visant à soutenir la création théâtrale et sa diffusion.

A l'issue de l'examen de 99 dossiers, 40 projets ont été sélectionnés pour bénéficier des subventions accordées aux tournées théâtrales nationales au titre de la deuxième session de l'année 2026, indique un communiqué du ministère.

Ces subventions ont nécessité une enveloppe budgétaire globale de 6.720.000 dirhams, précise la même source, notant que chaque troupe bénéficiaire s'engage à présenter six spectacles, soit un total de 240 représentations réparties sur les différentes régions du Royaume.

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La commission de soutien au théâtre s'était assurée de la conformité des dossiers déposés via la plateforme numérique aux conditions juridiques et administratives, conformément aux dispositions du cahier des charges. Les spectacles candidats ont été visionnés et évalués de manière individuelle, avant que la commission ne tienne ses réunions au siège de la direction des Arts à Rabat pour les délibérations et l'évaluation collective.

L'évaluation a été effectuée sur la base des conditions spécifiques au domaine des tournées théâtrales nationales, telles que fixées par le cahier des charges, et des critères relatifs à la qualité artistique et professionnelle du spectacle, à la diversité régionale et linguistique, à l'expérience des troupes, ainsi qu'à l'implication des professionnels et des compétences.

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