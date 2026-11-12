Togo: Soutien éternel et inconditionnel des enseignants, le MMLK prend fait et cause pour les mutualistes retraités et exige la restitution de leurs cotisations

Le Mouvement Martin Luther King (MMLK) apporte son soutien total aux enseignants mutualistes retraités de la Mutuelle générale des enseignants du Togo (MUGET), engagés dans un différend avec le comité de liquidation de la mutuelle devant le Tribunal de Lomé.

Dans un communiqué publié le 11 novembre 2026, l'organisation présidée par le pasteur Edoh Komi dénonce une situation qu'elle juge injuste et inhumaine, et réclame la restitution intégrale des fonds cotisés.

Le dossier de la Mutuelle générale des enseignants du Togo (MUGET) continue de susciter des réactions. Cette fois, c'est le Mouvement Martin Luther King (MMLK) qui monte au créneau pour défendre les intérêts des enseignants mutualistes retraités, actuellement en conflit avec le comité de liquidation de cette structure.

Dans un communiqué rendu public le 11 novembre 2026 à Lomé, le mouvement exprime sa « profonde préoccupation » et sa vive indignation face à ce différend porté devant le Tribunal de Lomé. Pour le MMLK, la situation vécue par ces anciens enseignants est d'autant plus préoccupante qu'elle concerne des hommes et des femmes ayant consacré plusieurs décennies de leur existence à l'éducation et à la formation des générations togolaises.

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L'organisation rappelle que ces enseignants ont servi le pays pendant 25, 30, 35 ans, voire davantage, dans des conditions souvent difficiles, aussi bien dans les localités reculées que dans les grandes villes. Ils ont contribué à former des cadres dans différents secteurs de la vie nationale. Aujourd'hui à la retraite, parfois confrontés à des problèmes de santé et à la fatigue liée à l'âge, ils espéraient bénéficier d'une retraite paisible grâce notamment à leur adhésion à la MUGET.

Mais cette aspiration semble, selon le MMLK, loin d'être satisfaite.

Des responsabilités pointées du doigt

Le mouvement dénonce notamment la gestion jugée légère et opaque des fonds cotisés par les mutualistes sous l'ancienne administration de la MUGET. Il regrette qu'aucune explication claire et satisfaisante n'ait, à ce jour, été apportée sur la destination de ces ressources.

Le comité de liquidation actuel n'échappe pas non plus aux critiques de l'organisation. Le MMLK lui reproche un manque de diligence, de transparence et d'humanité dans le processus de restitution des fonds aux ayants droit. Une situation qui contraindrait des personnes âgées à multiplier les démarches administratives et judiciaires pour faire valoir leurs droits.

L'organisation s'indigne particulièrement du fait que ces retraités soient obligés de se constituer en collectif, de recourir aux services d'un avocat et de supporter des honoraires pour réclamer des fonds issus de leurs propres cotisations.

« Est-ce cela le contrat d'adhésion ? », s'interroge le MMLK, qui juge inacceptable que des personnes âgées de 70, 75, voire 80 ans, soient contraintes de se retrouver devant les tribunaux pour obtenir ce qui leur revient de droit.

Le MMLK exige des mesures urgentes

Face à cette situation, le Mouvement Martin Luther King annonce son soutien total, sur les plans moral, juridique et médiatique, aux enseignants mutualistes retraités jusqu'à l'issue définitive de cette affaire.

Il exige notamment la restitution intégrale et sans délai des fonds cotisés, accompagnée d'une totale transparence sur les comptes de la mutuelle, les montants collectés, les dépenses effectuées et les ressources encore disponibles.

Le mouvement interpelle également le Tribunal de Lomé sur la nécessité de traiter ce dossier avec célérité, compte tenu de l'âge avancé des plaignants. Pour lui, une lenteur excessive dans le traitement de cette affaire pourrait s'apparenter à un déni de justice.

Par ailleurs, le MMLK appelle les mutualistes des différentes préfectures à maintenir leur mobilisation jusqu'à l'aboutissement de leurs revendications. Il invite aussi le ministère de l'Enseignement et celui de la Justice à prendre leurs responsabilités afin d'éviter que ce différend ne dégénère en drame social.

Signé par son président national, le pasteur Edoh Komi, le communiqué se veut enfin un engagement ferme de solidarité. Le MMLK promet de rester aux côtés des retraités à chaque audience et de continuer à porter leurs revendications jusqu'à la décision finale.

Au-delà du contentieux financier et judiciaire, cette affaire soulève une question fondamentale : celle de la protection des droits et de la dignité des enseignants après des décennies de service rendu à la nation togolaise.