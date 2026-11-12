Togo: 3 380 actes de naissance annoncés pour les filles et les femmes sans état civil

Dans le cadre du Projet d'Autonomisation des Femmes et du Dividende Démographique en Afrique subsaharienne (SWEDD+), la commune de Golfe 1 bénéficiera de 3 380 actes de naissance au profit des filles et des femmes qui n'en ont jamais disposé. Le maire, Joseph Koamy Gomado, invite les personnes concernées à se faire recenser auprès des structures désignées dans la commune.

Une initiative en faveur de l'accès à l'identité juridique prend forme dans la commune de Golfe 1. À travers une campagne nationale d'établissement de jugements supplétifs suivie de leur transcription à l'état civil, les filles et les femmes dépourvues d'acte de naissance pourront désormais bénéficier de documents leur permettant de disposer d'une existence légale reconnue.

L'opération s'inscrit dans le cadre du Projet d'Autonomisation des Femmes et du Dividende Démographique en Afrique subsaharienne (SWEDD+), qui prévoit cette campagne au profit des filles et des femmes dans les 117 communes du Togo.

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Pour Golfe 1, le quota annoncé est de 3 380 actes de naissance. Une opportunité importante pour les bénéficiaires, dans un contexte où l'absence de documents d'état civil constitue souvent un obstacle à l'accès à plusieurs droits et services essentiels, notamment l'éducation, les démarches administratives et la participation à la vie citoyenne.

Un recensement ouvert aux personnes concernées

Dans un communiqué daté du 11 novembre 2026, le maire de Golfe 1, Joseph Koamy Gomado, invite les filles et les femmes de tous âges qui n'ont jamais disposé d'acte de naissance à se faire inscrire.

Les inscriptions sont reçues auprès des présidents des Comités de développement de quartier (CDQ), au secrétariat des mairies annexes de la commune ainsi qu'à la mairie centrale de Bè-Afédomé, en face de la poste de Bè, auprès de Monsieur PALE Justin, joignable au 90 93 39 02.

La municipalité apporte toutefois une précision importante : cette opération concerne exclusivement les personnes n'ayant jamais obtenu d'acte de naissance. Celles qui en ont déjà possédé un, mais l'ont perdu, ne sont pas concernées par ce recensement.

Les personnes intéressées devront fournir plusieurs informations, notamment leurs nom et prénoms, leur sexe, leur âge ou date de naissance, leur lieu de naissance, ainsi que les nom et prénoms de leurs père et mère.

Un enjeu majeur d'inclusion sociale

Au-delà de l'établissement des documents administratifs, cette campagne constitue un levier important de lutte contre l'exclusion liée à l'absence d'identité juridique. Elle vise particulièrement les filles et les femmes qui, faute d'acte de naissance, rencontrent des difficultés dans l'accomplissement de nombreuses formalités administratives.

À travers cette opération, les autorités communales de Golfe 1 entendent contribuer à l'amélioration de l'accès des populations vulnérables à leurs droits fondamentaux.

Le maire compte ainsi sur la mobilisation des chefs de quartier, des responsables des CDQ et de l'ensemble de la population pour assurer le succès de cette initiative.

Avec ces 3 380 actes annoncés, Golfe 1 entend franchir un nouveau pas vers une meilleure inclusion administrative et sociale des filles et des femmes longtemps privées de reconnaissance officielle de leur identité.