Tunisie: Riadh Chaoued et Giuseppe Perroni inaugurent le premier Forum pour les compétences à la Cité des Sciences

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a présidé ce mercredi 11 novembre 2026 à la Cité des Sciences à Tunis, l'ouverture des travaux de la première édition du Forum du partenariat pour les compétences, dédié à l'information et à l'orientation. Cette manifestation d'envergure s'est déroulée en présence de Giuseppe Perroni, ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie. Une présence qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des mécanismes de coopération bilatérale pour la valorisation du capital humain national.

Le ministre a souligné que la tenue de ce forum a pour vocation essentielle de centraliser l'information sectorielle et de rapprocher les parcours d'apprentissage des réalités du marché de l'emploi, afin de faciliter l'acquisition de compétences et de qualifications adaptées par les jeunes demandeurs d'emploi. Cette édition enregistre une participation active d'établissements publics et privés spécialisés dans la formation professionnelle, venus exposer la diversité de leurs programmes didactiques, présenter les opportunités d'insertion et valoriser le savoir-faire des apprenants tunisiens.

Le ministre a précisé que les orientations actuelles privilégient en premier lieu la satisfaction des besoins des entreprises nationales, le secteur privé demeurant le premier moteur de l'employabilité dans le pays, tout en maximisant l'apport des projets de coopération internationale pour élargir les choix d'insertion offerts aux diplômés.

Évoquant la situation sur le marché du travail, Riadh Chaoued a fait part d'une baisse graduelle du taux de chômage, qui s'est établi à 14,9 %, réaffirmant la ferme détermination de l'État à poursuivre ses efforts de régulation pour compresser davantage cet indicateur de manière durable. « Le gouvernement mise sur la dynamisation des investissements structurels programmés, l'impulsion de l'initiative privée, le développement des sociétés communautaires ainsi que la mise à disposition de lignes de financement préférentielles et d'outils d'accompagnement technique pour offrir de nouvelles perspectives de stabilisation professionnelle à la jeunesse », a-t-il laissé entendre.

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Cette rencontre a été précédée la veille, soit, mardi 10 novembre 2026, par la tenue de la quatrième table ronde de haut niveau placée sous le slogan « De l'expérience à l'expansion : compétences, emploi et mobilité professionnelle ». Ces assises techniques visent à consolider les acquis de la coopération tuniso-européenne initiée depuis le lancement du partenariat en 2023 et adossée à la feuille de route conjointe de 2025.

Il s'agit d'un cadre stratégique qui a permis d'enregistrer des avancées tangibles dans l'harmonisation de l'offre et de la demande d'emploi, la mise aux normes internationales des compétences et le déploiement de canaux réglementaires pour une mobilité professionnelle légale et circulaire.

Le programme de ce partenariat intègre en outre un appui méthodologique au profit de l'Agence nationale de l'emploi et du travail indépendant (ANETI) ainsi que de l'Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) pour mener à bien la numérisation globale de leurs prestations de services, parallèlement au renforcement des capacités de veille et de prospective du marché de l'emploi, notamment via la cellule de vigilance de la Direction générale de l'Observatoire national de l'emploi et des qualifications.

La mise en oeuvre de ces programmes consacre ainsi la transition d'une approche classique basée sur les métiers vers une gestion moderne axée sur les compétences, établissant un écosystème propice à l'attractivité des investissements et à la valorisation du potentiel humain sur les deux rives de la Méditerranée.