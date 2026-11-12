Tunisie: Trafic de drogue à Ben Arous - Saisie de cocaïne et de 7 000 comprimés psychotropes

Une importante quantité de stupéfiants a été saisie à Ben Arous. La brigade de recherches et d'investigation de la Garde nationale de Mhamdia a démantelé un réseau criminel et arrêté trois personnes, deux hommes et une femme. L'opération a permis la saisie de près de 7 000 comprimés psychotropes de différentes sortes, ainsi que d'une quantité de cocaïne et de cannabis.

Selon une source sécuritaire citée par l'agence Tunis Afrique Presse (TAP), les unités ont également saisi une somme d'environ 25 000 dinars en monnaie tunisienne.

Après consultation du ministère public près le tribunal de première instance de Ben Arous, les mesures judiciaires nécessaires ont été engagées à l'encontre des suspects.

Par ailleurs, un ressortissant algérien, présenté comme particulièrement dangereux et impliqué dans plusieurs activités criminelles, notamment le trafic de stupéfiants, a également été arrêté.

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Selon la même source, les services de sécurité algériens avaient émis plusieurs avis de recherche à son encontre. Son arrestation a été menée par la brigade centrale de lutte contre les stupéfiants, relevant de la sous-direction des recherches de la Garde nationale à El Aouina, à la suite d'un travail de renseignement et d'investigation sur le terrain.

L'intervention, qualifiée d'opération ciblée, a eu lieu dans la région de Sahloul, dans le gouvernorat de Sousse.