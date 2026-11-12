Tunisie: Etabli à 47% à la fin du mois dernier - Le taux de remplissage des barrages recule à 45%

Depuis le début de la saison hydrologique, le 1er septembre 2026, les apports en eau dans les barrages tunisiens demeurent faibles et inférieurs aux moyennes saisonnières. Ils ont atteint seulement 75 millions de m³ contre 200 millions de m³ enregistrés à la même période de l'année dernière.

Ce volume ne représente que 37 % de la moyenne habituelle des apports pour cette période, a indiqué l'expert agricole Aniss Ben Rayana lors d'une intervention radiophonique. Une baisse a été observée également au niveau des réserves des barrages. Alors que le taux de remplissage atteignait 47 % à la fin du mois dernier, avec un stock de 1,075 milliard de m³, ce dernier est retombé à 45 %, soit environ 1,05 milliard de m³.

Malgré cette baisse, des perspectives d'amélioration restent possibles, a souligné l'expert, la saison hydrologique étant encore à ses débuts. La survenue de fortes précipitations au cours des mois à venir pourrait, en effet, favoriser le ruissellement, alimenter les nappes et augmenter les apports dans les barrages.

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Au-delà de la situation actuelle des barrages, les effets du changement climatique se font de plus en plus ressentir sur les ressources en eau et l'agriculture, et ce depuis plus d'une décennie. Les modifications des courants climatiques, qui influencent la répartition de la chaleur et de l'humidité à la surface du globe, ont des répercussions directes sur les précipitations, la disponibilité des ressources en eau et les activités agricoles.

La hausse de plus en plus prolongée dans la durée des températures au-dessus des moyennes saisonnières, conjuguée à la baisse et à l'irrégularité des précipitations, notamment sous l'influence de phénomènes climatiques comme El Nino, contribue à la diminution des réserves des nappes phréatiques et des eaux souterraines. Cette situation entraîne une baisse de la production et des rendements agricoles, particulièrement pour les cultures les plus vulnérables aux épisodes de sécheresse et aux fortes chaleurs.

Les conséquences du changement climatique touchent également les espaces forestiers. La combinaison des températures élevées et de la sécheresse favorise la multiplication des incendies de forêt et accentue la fragilité des écosystèmes. Sur le littoral, l'élévation du niveau de la mer accroît les risques d'érosion côtière.

Aujourd'hui, les effets du changement climatique sont de plus en plus perceptibles dans le quotidien des populations à travers le monde. Leur impact sur les écosystèmes, qui ne cesse de s'accentuer, représente, à la fois, une menace et un défi majeur pour la gestion et l'exploitation des ressources hydriques, la production agricole et la sécurité alimentaire.