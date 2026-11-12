Congo-Brazzaville: Violences basées sur le genre - Le Pracac met en place un dispositif de prise en charge

Le Projet régional d'amélioration des corridors de transport routier et fluvial en Afrique centrale (Pracac) vient d'élaborer un plan de prévention visant à lutter contre les violences basées sur le genre (VBG). Il a cartographié des prestataires de service chargés de s'occuper des survivants dans les domaines médical, sécuritaire, juridique, psychologique et le cas échéant, l'hébergement et l'autonomisation économique.

Pour permettre aux prestataires (Chef de centre de santé intégré, chef de service gynécologique de l'hôpital de Talangaï, commissaire central de police, réseau national des peuples autochtones) d'assurer avec efficacité la prévention et la prise en charge des cas de violence, le Pracac organise, du 10 au 13 novembre à Brazzaville, un atelier de plaidoyer et de sensibilisation, pour aboutir à la signature des protocoles d'accord et du code de bonne conduite.

« La prévention des VBG est l'une des exigences de l'accord de financement du Pracac conclu entre le Congo et la Banque mondiale, conformément au plan d'engagement environnemental et social », a rappelé le coordonnateur du Pracac, Benoît Ngayou. Il reste convaincu que l'implication personnelle de ces prestataires et celle de leurs collaborateurs contribuera efficacement à l'éveil des consciences du public sur les VBG, les cas d'exploitation et abus sexuels, le harcèlement sexuel, ainsi qu'au maintien social entre les animateurs du projet et les communautés.

Signalons que durant les quatre jours de travaux, les échanges tourneront, entre autres, autour de la procédure opérationnelle standar, le code de bonne conduite, le protocole de prise en charge multisectorielle des VBG, etc.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lancé en 2024, le Pracac, mis en oeuvre entre la République du Congo et la République centrafricaine, s'achèvera en octobre 2029. Il a pour objectif d'améliorer l'efficacité du transport et du commerce, de renforcer la résilience climatique des infrastructures et de promouvoir l'inclusion socio-économique le long des corridors routier et flvial sélectionnés.