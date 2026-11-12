Congo-Brazzaville: RGPH-5 - Des données qui relancent le débat sur l'employabilité des jeunes

Avec 6,14 millions d'habitants recensés en mai 2023, le Congo dispose désormais de nouvelles données pour orienter ses politiques publiques. Mais derrière cette progression démographique se dessinent des défis du chômage des jeunes, de l'insuffisance de l'insertion professionnelle, de la prédominance de l'emploi informel et de l'inégalité d'accès aux services essentiels, notamment à l'électricité. Autant de préoccupations soulignées dans les dix-huit rapports thématiques du cinquième Recensement général de la population et de l'habitation (RGPH-5), officiellement publiés le 10 novembre à Brazzaville.

La photographie démographique du Congo révèle autant d'opportunités que des contraintes pour les pouvoirs publics. Présentés lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, les résultats du RGPH-5 constituent un outil d'aide à la décision pour mieux cibler les investissements et adapter les politiques de développement aux réalités sociales du pays.

Selon les données de l'Institut national de la statistique (INS), le taux de chômage des 15-34 ans a atteint 20 %, contre 14,4 % pour l'ensemble de la population active. La situation est particulièrement préoccupante chez les 15-19 ans, où elle culmine à 25,2 %. Plus révélateur encore, 77,3 % des chômeurs n'ont jamais exercé d'activité professionnelle. Ces chiffres soulignent, d'après le directeur général de l'INS, Stève Bertrand Mboko Ibara, les difficultés de transition entre le système éducatif et le monde du travail, mais aussi la nécessité de renforcer les dispositifs de formation professionnelle et technique, en adéquation avec les besoins de l'économie.

L'insertion des jeunes se heurte également à la faible capacité du secteur productif à offrir des emplois décents. Près de trois jeunes actifs occupés sur quatre travaillent dans le secteur privé informel. Cette proportion atteint 91,3 % en milieu rural, contre 65,7 % en milieu urbain.

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Une situation qui traduit à la fois le dynamisme de l'auto-emploi et la précarité des conditions de travail, souvent caractérisées par l'absence de protection sociale et l'instabilité des revenus. La faible contribution du secteur secondaire, qui ne concentre que 3,6 % de la main-d'oeuvre, pose également la question de la diversification économique et du développement des activités industrielles et de transformation.

L'accès à l'énergie constitue un autre enjeu déterminant pour le développement du capital humain et la création d'activités économiques. Dans son intervention, le Premier ministre a notamment insisté sur les inégalités d'accès à l'électricité et à l'eau potable.

Hormis le confort domestique, la disponibilité de ces services conditionne le fonctionnement des établissements scolaires, des centres de formation, des structures sanitaires et des petites entreprises. L'amélioration de la desserte énergétique apparaît ainsi comme un levier indispensable à l'insertion professionnelle et à la dynamisation du tissu économique.

Les rapports mettent également en évidence la nécessité de mieux prendre en compte les différentes catégories sociales dans la conception des politiques publiques. Femmes, adolescents, enfants, personnes âgées, personnes vivant avec un handicap et population vulnérable constituent autant de groupes dont les besoins doivent être intégrés dans les programmes de développement. La situation des jeunes femmes, dont le taux de chômage atteint 21,7 %, contre 18,7 % chez les jeunes hommes, illustre précisément les inégalités persistantes face à l'emploi.

Pour le gouvernement, l'enjeu est désormais de transformer ces données statistiques en réponses concrètes. En lançant officiellement la dissémination des rapports, Anatole Collinet Makosso a appelé à leur appropriation par les administrations publiques, les collectivités locales et les différents acteurs du développement. Ces données devront contribuer à l'actualisation des politiques publiques, à la préparation des budgets et à l'élaboration des prochains plans nationaux de développement.