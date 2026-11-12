Congo-Brazzaville: Musique - Patrouille des stars en concert le 4 décembre à Makosophie

Pour débuter en beauté le mois décembre, mois de fêtes de fin d'année, l'établissement Makosophie offrira aux mélomanes de la bonne musique un concert live, le 4 décembre, avec le groupe Patrouille des stars de Kévin Mbouandé dans le cadre de la promotion de la musique congolaise.

Dans le cadre de l'exécution du plan d'action 2026 relatif à l'organisation de quarante-huit karaokés et concerts, l'établissement Makosophie organisera, le 4 décembre, le quarante-quatrième concert de l'année, soit 92% des réalisations par rapport aux quarante-huit prévus. Après Patrouille des stars, l'établissement produira le groupe Double Zénith, les princes du roi, dans le cadre de la promotion des jeunes talents. A cet effet, Bienvenu Okoma dit Makosophie invite toutes les couches à venir soutenir ces deux groupes musicaux. Pour sa production, l'orchestre de Kévin Mbouandé "le Nkwembali" interprétera pour les mélomanes les brillants titres de son album «Ligne rouge».

L'organisation de ces spectacles par l'établissement Makosophie vise à renforcer la conservation des valeurs artistiques congolaises qui ont toujours fait leurs preuves depuis des générations, à l'instar des Bantous de la capitale. Pour ce dernier semestre, plusieurs karaokés et concerts ont été organisés à l'établissement Makosophie.

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Il s'est agi, entre autres, des concerts donnés par 100% Setho, Roga-Roga et son Extra musica, Djoson Philosophe et son Super Nkolo Mboka en hommage à Jean-Paul Pigasse, Kevin Mbouandé et Patrouille des stars à l'occasion de la fête de l'indépendance du Congo, le 15 août dernier, Kadhafi Santos et son groupe, l'orchestre Dolisiana, Les Bantous de la capitale... Les derniers à se produire à Makosophie sont des musiciens français formés et accompagnés par le groupe Super Nkolo Mboka de Djoson Philosoph. Ils ont donné, le 24 octobre dernier, un concert intitulé «Bolingo ya rumba» musique live. D'autres karaokés et concerts sont prévus au mois de décembre.

Promoteur culturel, Bienvenu Okoma a profité de l'occasion pour souhaiter une prompte guérison aux artistes musiciens malades. « Je les encourage, ils doivent préparer la relève. C'est une question que l'on doit inscrire parmi les priorités. C'est un objectif de premier rang qui est non seulement une priorité des artistes mais aussi celle de l'environnement culturel congolais.

Aujourd'hui, le constat est amer. Depuis la nuit des temps jusqu'en 2000, nos artistes étaient au point, mais de nos jours, la crème de nos artistes est rattrapée par le poids de l'âge ou par des problèmes involontaires de santé. A ce titre, ces artistes sont priés d'assurer la relève. Je sollicite une attention particulière du ministère en charge de ces questions pour préserver ce patrimoine culturel en s'appuyant sur l'encadrement multiforme de la relève de notre pays dans le domaine concerné», a-t-il signifié.

Celui qui a décidé de faire de la promotion de la musique congolaise son cheval de bataille a un profil polyvalent caractérisé par une double expertise : la rigueur dans la gestion financière et la passion du management culturel.

En effet, avant de se consacrer pleinement à l'entrepreneuriat, Bienvenu Okoma a bâti une expérience rigoureuse dans le monde corporatif. Douze ans d'expérience dans des domaines de la comptabilité financière, du contrôle de gestion, de l'audit interne, et de la gestion des achats et moyens généraux, quatre ans de responsabilités au sein de l'administration d'une compagnie aérienne.

Administrateur-gérant de Makosophie depuis février 2020, parallèlement à ses compétences techniques, Bienvenu Okoma est une figure du mécénat à Brazzaville. A travers sa structure, il met en valeur les talents des artistes musiciens congolais, faisant de lui un impacteur majeur sur la scène culturelle congolaise.