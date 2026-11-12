Ile Maurice: Rester une journée loin des écrans

Tu as l'habitude de passer du temps sur ton téléphone, ta tablette ou ta console ? Entre les vidéos, les jeux en ligne et les discussions avec tes amis, les écrans occupent peut-être une bonne partie de tes journées. Mais as-tu déjà essayé de t'en passer pendant 24 heures ? Le défi peut sembler difficile au début, mais les vacances sont une bonne occasion de tenter l'expérience et de découvrir d'autres façons de s'amuser.

Pour commencer, la journée peut débuter autour d'un petit-déjeuner en famille, sans télévision, ni téléphone. Après ce moment de partage, place à la créativité. Sors tes crayons, du papier et quelques accessoires pour dessiner, colorier, fabriquer un bracelet ou inventer une bande dessinée. Tu peux aussi imaginer ton propre jeu et proposer à tes proches d'y participer.

Une fois tes créations terminées, pourquoi ne pas profiter du plein air pour retrouver les jeux d'antan ? La marelle, les billes, la corde à sauter, larou kas ou encore kouk kasiet peuvent occuper une bonne partie de l'après-midi. Invite tes frères, soeurs ou amis à jouer avec toi.

Tu peux aussi demander à tes parents ou à tes grands-parents de te montrer les jeux avec lesquels ils s'amusaient lorsqu'ils étaient petits. Tu découvriras peut-être des jeux que tu ne connaissais pas.

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Et si tu préfères rester à la maison, les idées ne manquent pas non plus. Organise une partie de jeux de société, un concours de puzzles ou un atelier de cuisine. Avec l'aide d'un adulte, tu pourrais préparer ton goûter préféré. Pour un moment plus calme, choisis un livre ou une bande dessinée et laisse-toi entraîner par l'histoire.

Au fond, passer une journée sans écrans ne signifie pas qu'il faut les abandonner définitivement. Le téléphone, la tablette et les jeux vidéo ont aussi leur place dans les loisirs. L'essentiel est de varier les activités et de découvrir que l'on peut aussi beaucoup s'amuser sans eux.