Ile Maurice: Les voix de l'océan Indien unies à Madagascar pour les droits humains et l'écologie

Du 9 au 14 novembre 2026, Madagascar accueille l'École de l'activisme et de l'écologie, une initiative régionale portée par DIS-MOI (Droits Humains Océan Indien), avec le soutien de la Fondation Rosa Luxemburg. Organisée à Ampefy, cette rencontre rassemble une quarantaine de participants issus de plusieurs îles de l'océan Indien pour renforcer l'engagement citoyen, défendre les droits fondamentaux et faire émerger une nouvelle génération d'activistes mieux armés face aux défis sociaux et environnementaux de la région.

DIS-MOI entend renforcer les capacités des acteurs de la société civile de l'océan Indien et encourager une nouvelle génération de défenseurs des droits humains et de l'environnement. C'est dans cet esprit que se tient, du 9 au 14 novembre 2026, à Madagascar, l'École de l'activisme et de l'écologie, réunissant des représentants de Maurice, Rodrigues, Madagascar, des Seychelles et des Comores.

Cette rencontre constitue un espace de réflexion, de dialogue, de partage d'expériences et de construction collective. Ce séminaire offre aux participants l'occasion de mieux comprendre les mécanismes de défense des droits humains, d'acquérir des outils concrets pour mener des campagnes de sensibilisation et de réfléchir ensemble aux réponses à apporter aux défis écologiques de leurs territoires. «L'objectif est également de renforcer les liens entre les différentes antennes de DIS-MOI et de favoriser l'émergence d'initiatives communes à l'échelle régionale», explique Lindley Couronne, fondateur et directeur général de DIS-MOI.

L'activisme, un moteur de transformation sociale

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La première partie de cette école est consacrée aux droits humains et à l'activisme. «Pourquoi s'engager ? Pour qui ? Comment transformer une indignation en action collective ? Quels sont les outils dont disposent les citoyens pour interpeller les autorités et défendre les droits fondamentaux ? Autant de questions qui seront abordées à travers des interventions, des échanges et des ateliers pratiques», poursuit Lindley Couronne.

Le programme prévoit notamment la participation de Bruno Touré Stephane, représentant de l'Union africaine, ainsi que d'Isidore Collins Ngueuleu Djeuga, de l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT). Les discussions porteront sur l'importance de l'activisme pour la société civile, les opportunités offertes aux jeunes par les mécanismes africains de protection des droits humains et les stratégies permettant de transformer les engagements des États en véritables leviers de mobilisation citoyenne.

Une attention particulière sera également accordée à la protection des défenseurs des droits humains, notamment dans le cadre des manifestations et des mobilisations publiques. Les participants seront sensibilisés aux risques auxquels peuvent être confrontés les militants, aux mécanismes internationaux de protection ainsi qu'aux méthodes permettant de prévenir et de documenter les violations des droits fondamentaux.

Écologie et droits humains : deux combats indissociables

L'une des particularités de cette école réside dans la place centrale accordée aux questions environnementales. Dans les îles de l'océan Indien, les conséquences du changement climatique sont de plus en plus préoccupantes. Érosion côtière, événements météorologiques extrêmes, dégradation des écosystèmes, pressions sur les ressources en eau et perte de biodiversité constituent autant de menaces pour les populations.

Mais au-delà de leur dimension environnementale, ces phénomènes soulèvent également des questions fondamentales de justice sociale et de droits humains. Le droit à un environnement sain, le droit à l'eau, le droit à la santé ou encore le droit à des conditions de vie dignes sont directement liés à la préservation des ressources naturelles.

À travers cette école, DIS-MOI souhaite ainsi rappeler que la défense de l'environnement est aussi une défense des droits humains. Sous la conduite de Christopher Meunier et de Florian Fraix-Bavuz, les participants exploreront les liens entre changement climatique, justice climatique et droits fondamentaux. Les échanges porteront notamment sur les réalités propres aux îles de l'océan Indien, l'adaptation aux changements climatiques, la protection de la biodiversité et la valorisation des déchets.

De la réflexion à l'action : imaginer des projets concrets

L'École de l'activisme et de l'écologie ne se limite pas à une approche théorique. Les participants seront répartis en plusieurs équipes et invités à identifier des problématiques environnementales prioritaires dans leurs îles respectives. À partir de ces constats, ils devront proposer des solutions concrètes et élaborer des projets susceptibles d'être développés sur le terrain.

Ces propositions seront présentées devant un panel comprenant notamment des représentants de l'Union africaine et de l'OMCT. Cette démarche vise à encourager la créativité, le travail collectif et la recherche de solutions adaptées aux réalités locales.

CAP sur 2027 : transformer les engagements en actions

L'un des temps forts du programme sera également consacré à la découverte d'initiatives écologiques à Ampefy, avec notamment une visite d'un site de permaculture et une session de renforcement des capacités animée par Peter Bouckaert. Ces activités permettront aux participants de découvrir des pratiques concrètes et de réfléchir à leur adaptation dans leurs communautés.

La dernière partie du séminaire sera consacrée à l'élaboration des résolutions et des orientations stratégiques pour 2027. Les différentes équipes de DIS-MOI seront invitées à définir leurs priorités, à proposer des activités concrètes et à explorer de nouvelles pistes de coopération, notamment avec l'Union africaine et l'Organisation mondiale contre la torture.

Ces réflexions devront contribuer à assurer la continuité des apprentissages et des échanges de la semaine. La cérémonie de clôture, prévue le samedi 14 novembre à Antananarivo, sera marquée par la restitution des travaux, la présentation des résolutions pour 2027 et la remise des certificats aux participants.

Dans une région particulièrement exposée aux conséquences du changement climatique, former, sensibiliser et mobiliser les citoyens est essentiel. L'École de l'activisme et de l'écologie se veut ainsi le point de départ d'une dynamique régionale renforcée, où les connaissances acquises se traduiront en initiatives citoyennes, en projets communautaires et en actions de plaidoyer.

Car être activiste aujourd'hui, c'est non seulement défendre les droits des générations présentes, mais aussi protéger ceux des générations futures...

Lindley Couronne, fondateur et directeur de DIS-MOI : «renforcer la solidarité entre les activistes des différentes îles»

«Au-delà des formations et des ateliers, cette rencontre est l'occasion privilégiée de renforcer la solidarité entre les activistes des différentes îles. Si les contextes politiques, économiques et sociaux varient d'une île à l'autre, les défis rencontrés présentent de nombreuses similitudes : inégalités sociales, pauvreté, discriminations, atteintes aux droits fondamentaux et vulnérabilité face aux changements climatiques.

L'École de l'activisme et de l'écologie entend ainsi favoriser le partage d'expériences et encourager la mise en place de collaborations durables. Elle traduit également la volonté de DIS-MOI de consolider sa dimension régionale et de développer une approche commune des droits humains et des enjeux environnementaux. Les défis qui dépassent les frontières doivent aussi trouver des réponses collectives. La Fondation Rosa Luxemburg, qui est notre partenaire de longue date, l'a compris et nous l'en remercions.»

Me Roshan Rajroop, président de DIS-MOI : «nous voulons encourager l'émergence d'une nouvelle génération d'activistes...»

«La vocation de DIS-MOI a toujours été de faire de la défense des droits humains un engagement qui dépasse les frontières. À travers notre présence dans plusieurs îles de l'océan Indien, nous cherchons à construire une solidarité régionale, fondée sur le partage des connaissances, des expériences et des bonnes pratiques. Mais pour défendre efficacement les droits fondamentaux, la bonne volonté ne suffit pas.

Il faut comprendre les mécanismes de protection, maîtriser les instruments juridiques, savoir identifier les violations et disposer des outils nécessaires pour interpeller les institutions et accompagner les populations vulnérables. C'est pourquoi la formation des défenseurs des droits humains constitue une priorité pour DIS-MOI. Nous voulons encourager l'émergence d'une nouvelle génération d'activistes informés, responsables et capables de transformer leurs convictions en actions concrètes.»