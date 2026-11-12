Sénégal: Coupe du monde U17 - La FIFA officialise la liste de l'équipe du pays

La FIFA a officialisé, ce mercredi, la liste des 21 joueurs sénégalais sélectionnés pour la Coupe du monde U17, qui se déroulera du 19 novembre au 13 décembre 2026 au Qatar.

Dirigée par Lamine Sané, la sélection sénégalaise évoluera dans le groupe F, aux côtés de la Croatie, de Cuba et du Tadjikistan.

La liste des 21 joueurs du Sénégal :

Gardiens

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Baba Camara - Gambino Stars

François Kseth Gomis - Niayes FC

Assane Sarr - Ndangane FC

Défenseurs

Lamine Mbengue - AS Génération Foot

Bacary Sagna - ASC Espoirs de Guédiawaye

Cheikh Thior - Oslo FA

Cheikh Dieng - Diambars FC

Malick Diallo - Dakar FC

Abdou Karim Diallo - Diambars FC

Milieux de terrain

Émile Niaga Sadio - Essamay FC

Maurice Biaye - AFAT FC

Ibrahima Konte - Gambino Stars

Mouhamed Faye - AS Génération Foot

Moussa Cissé - AS Génération Foot

El Hadji Ibrahima Sow - AS Dakar Sacré-Coeur

Attaquants