Sénégal: Coupe du monde U17 - La FIFA officialise la liste de l'équipe du pays

11 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)

La FIFA a officialisé, ce mercredi, la liste des 21 joueurs sénégalais sélectionnés pour la Coupe du monde U17, qui se déroulera du 19 novembre au 13 décembre 2026 au Qatar.

Dirigée par Lamine Sané, la sélection sénégalaise évoluera dans le groupe F, aux côtés de la Croatie, de Cuba et du Tadjikistan.

La liste des 21 joueurs du Sénégal :

Gardiens

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  • Baba Camara - Gambino Stars
  • François Kseth Gomis - Niayes FC
  • Assane Sarr - Ndangane FC

Défenseurs

  • Lamine Mbengue - AS Génération Foot
  • Bacary Sagna - ASC Espoirs de Guédiawaye
  • Cheikh Thior - Oslo FA
  • Cheikh Dieng - Diambars FC
  • Malick Diallo - Dakar FC
  • Abdou Karim Diallo - Diambars FC

Milieux de terrain

  • Émile Niaga Sadio - Essamay FC
  • Maurice Biaye - AFAT FC
  • Ibrahima Konte - Gambino Stars
  • Mouhamed Faye - AS Génération Foot
  • Moussa Cissé - AS Génération Foot
  • El Hadji Ibrahima Sow - AS Dakar Sacré-Coeur

Attaquants

  • Sega Fall Mbodji - AS Génération Foot
  • Sidy Barhama Ndiaye - Diambars FC
  • Ibrahima Dione - HLM
  • Pape Mansour Gueye - ASC Les Jaraaf
  • Mamour Cissé - ASC Les Jaraaf
  • Jérôme Marcel Albis - AHCADAS

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