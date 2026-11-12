Sénégal: Énergie, santé, aéroports - Bassirou Diomaye Faye déroule les projets du pays à Paris

Après la tribune, place aux dossiers. En marge du Forum de Paris sur la Paix, le président Bassirou Diomaye Faye a reçu, ce mercredi 11 novembre 2026, plusieurs dirigeants de groupes industriels et d'institutions financières de premier plan, dont la banque Rothschild & Co et le groupe Vinci, selon un communiqué de la Présidence de la République.

Ces audiences ont permis d'examiner des projets concrets dans l'énergie, la santé et les infrastructures aéroportuaires, ainsi que les conditions de leur financement. Le chef de l'État y a exposé les priorités du Sénégal et les réformes engagées pour renforcer l'attractivité du pays, la transparence de la gestion publique et la sécurité des investissements.

Son message est clair : le Sénégal entend associer, à ses ressources propres, des partenariats solides avec le secteur privé international. L'objectif est d'accélérer les projets structurants de la Vision Sénégal 2050, de créer des emplois pour les jeunes et d'améliorer les conditions de vie des populations.

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Cette séquence économique prolonge un déplacement d'abord diplomatique. Parti de Dakar le lundi 9 novembre, le président a fait de Paris la première étape d'une tournée. Le jour même, il s'est entretenu à l'Élysée avec Emmanuel Macron. Le mardi 10 novembre, il est intervenu au Palais de Chaillot lors de la séquence de haut niveau du Sommet sur l'enfance, organisé dans le cadre du Forum. Il y a défendu une protection des enfants sans distinction ni traitement sélectif. Cette 9e édition du Forum se tient les 10 et 11 novembre sur le thème « De la souveraineté à la coopération ».

Le chef de l'État poursuit ainsi, à chaque étape, la mobilisation de partenaires au service du développement. Paris d'abord. Phnom Penh ensuite, pour le 20e Sommet de la Francophonie