Sénégal: Mines et Géologie - Six priorités pour renforcer les retombées du secteur au profit des Sénégalais

Le ministre des Mines et de la Géologie, Cheikhou Oumar Seck, a défendu, mercredi 11 novembre 2026, devant la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à celle de l'Énergie et des Ressources minérales, le projet de budget 2027 de son département, arrêté à 7 458 600 502 FCFA en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Six axes structurent les priorités annoncées, avec l'ambition de renforcer les retombées économiques et sociales du secteur minier.

Mieux encadrer l'orpaillage constitue le premier chantier. Dans les régions de Kédougou et Tambacounda, 31 020 orpailleurs ont été identifiés biométriquement. Sept couloirs pilotes sont également en cours d'aménagement par le Génie militaire, pour 488,3 millions de FCFA. Des conventions avec la Caisse des dépôts et consignations et le ministère des Forces armées doivent contribuer à la formalisation de l'activité, à la sécurisation des sites et à la lutte contre les réseaux illicites.

Faciliter l'accès des PME et des jeunes aux opportunités du secteur** représente le deuxième axe. La plateforme e-CNSCL Mines recense 901 entreprises actives et a permis la publication de 315 appels d'offres, dont 247 validés. Par ailleurs, plus de 70 entreprises ont manifesté leur intérêt pour le Programme national d'insertion des jeunes pour le contenu local, avec des possibilités de stages de trois mois ou plus.

Mieux connaître les ressources géologiques nationales** constitue une autre priorité. À Louga, les recherches de matériaux de construction affichent un taux d'exécution de 75 %. La cartographie de Gabou atteint le même niveau, tandis que les travaux d'identification des substances minérales à Matam et Tambacounda sont réalisés à 50 %. Le système national d'information géoscientifique (SIGEOS) affiche, pour sa part, 98 % d'exécution technique. Ces travaux doivent notamment faciliter l'identification de matériaux locaux utiles au BTP.

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Le quatrième axe porte sur la valorisation de l'or et le développement de capacités nationales de transformation. En partenariat avec la SOMISEN, le ministère prévoit la mise en place d'un comptoir national de commercialisation de l'or ainsi que la mise à niveau et la certification de la raffinerie de Diamniadio. L'objectif est de mieux structurer les circuits de commercialisation et de retenir davantage de valeur ajoutée dans le pays.

La réhabilitation des sites miniers et la protection de l'environnement figurent également au programme. Le décret n° 2026-2074 du 22 octobre 2026 encadre le fonctionnement du Fonds de réhabilitation des sites miniers et de carrières. Le budget prévoit 50,06 millions de FCFA pour la réhabilitation des sites abandonnés et 25 millions pour la modernisation des dispositifs de contrôle et de suivi des opérations minières.

Enfin, le ministère entend renforcer les retombées minières au profit des collectivités territoriales. Alimenté à hauteur de 20 % des recettes issues des opérations minières, le Fonds d'Appui et de Péréquation est destiné à financer leurs équipements. La répartition des ressources des exercices 2024 et 2025 est toutefois encore en cours de finalisation.

Ces six priorités traduisent la volonté affichée de faire du secteur minier un levier de développement économique et social. Toutefois, à l'issue de l'examen et des discussions, le projet de budget 2027 du ministère des Mines et de la Géologie n'a pas été adopté par les députés de la Commission.