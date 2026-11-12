Sénégal: Relance de l'économie - La CNES mise sur les alliances de ses entreprises et industries

Accélérer les synergies intersectorielles pour bâtir une offre locale hautement compétitive, dans toute sa chaîne de valeur reste un impératif pour la relance de l'économie nationale. C'est qu'a souligné la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), à l'issue d'une rencontre tenue le 10 novembre dernier.

Face à une conjoncture économique nationale et internationale jugée difficile, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) choisit l'offensive et l'innovation institutionnelle. L'organisation patronale a tenu le 10 novembre, dans ses locaux à Dakar, son cocktail de rentrée.

« Ce nouveau rendez-vous stratégique a réuni ses présidents de fédérations et organisations professionnelles (une trentaine) autour d'un impératif : accélérer les synergies intersectorielles pour bâtir une offre locale hautement compétitive, dans toute sa chaîne de valeur », rapporte un communiqué de la Confédération reçue mercredi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ayant présidé cette rencontre, le président de la CNES, Abdel Kader Ndiaye, a défini cette rencontre inédite comme une déclinaison opérationnelle du Plan Stratégique 2026-2029 de la confédération. L'ambition affichée est, selon lui, de rompre avec l'isolement des filières pour basculer vers une logique de regroupement, de co-investissement et de partenariats d'affaires concrets.

Un chiffre d'affaires cumulé de 450 milliards FCFA par le consortium Jubanti Construction

Ainsi, Abdel Kader Ndiaye a salué la montée en puissance des alliances de capitaux nationaux, citant en exemple le consortium Jubanti Construction. Ce regroupement de 14 membres affiche un chiffre d'affaires cumulé de 450 milliards F CFA et un total bilan de 1 000 milliards F CFA, illustrant la capacité des entreprises locales à s'aligner sur les grands marchés publics et privés.

« La dynamique s'étend également à l'énergie avec le groupement Jubanti Énergie qui produit près de 450 MW (environ le ¼ de la production nationale d'électricité) et ont pu mobiliser près de 500 milliards de F CFA d'investissements, et à l'éducation via la Fédération de l'Éducation et de la Formation (FEF), qui parvient à mutualiser les acteurs du privé catholique, du laïc franco-arabe, des universités privées et des écoles de santé », a-t-il relevé.

Cap sur les Journées Économiques de 2027

En guise de perspective, le président de la CNES a annoncé le retour officiel des Journées Économiques de la confédération pour le premier trimestre 2027. Axées sur le thème « La trajectoire du Sénégal dans le développement : Bilan & Perspectives », ces assises ambitionnent de tirer le bilan du développement du Sénégal avant de dresser les perspectives.

« Les journées économiques seront placées sous la haute présidence du chef de l'État. Il prendra part à un panel de haut niveau avec les acteurs des secteurs privés, les théoriciens de l'économie et les décideurs publics, marquant ainsi la volonté du patronat de consolider un partenariat public-privé fort et de rester une force incontournable de proposition pour le développement du Sénégal », lit-on dans le communiqué.

Il faut noter que pour cette grande première, trois organisations phares étaient à l'honneur. Il s'agit de la Fédération nationale des industries du Sénégal (FNIS), représentée par son président Alla Sène Gueye et son secrétaire général M. Sahili, la Chambre des investisseurs européens au Sénégal (Eurocham), portée par son président François Cherpion accompagné par sa secrétaire générale Jeanne Makhlouf, et la Fédération nationale de l'Énergie électrique du Sénégal (FNEES), représentée par les présidents Mor Kassé et Mamadou Saliou Sow.