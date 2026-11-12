Sénégal: Conservation du Lion et du Léopard - Un plan national d'action en élaboration

Les acteurs des parcs nationaux et leurs partenaires travaillent sur la protection du lion et de léopard, deux espèces sous la menace des braconniers, des éleveurs et la dégradation de l'habitat. Un plan national d'actions pour la conservation des félins est en gestation.

Le Sénégal est en train de mettre en place un plan national d'actions pour la conservation du lion et du léopard. Un atelier de validation de l'analyse des menaces et de bases dudit plan s'est tenu du 10 au 11 novembre au siège du ministère de l'Environnement à Dakar. Il est organisé par la direction des Parcs nationaux en collaboration avec l'Ong Panthera et plusieurs partenaires techniques.

Dans un document remis à la presse, il est mentionné que notre pays abrite l'une des dernières populations de lions d'Afrique de l'Ouest, principalement concentrée dans le Parc national du Niokolo-Koba et ses zones périphériques, ainsi qu'une population importante de léopards. Ces deux espèces font face à des menaces croissantes. Il s'agit du braconnage, des conflits avec les éleveurs, la réduction et la dégradation de l'habitat sans compter la raréfaction des proies entre autres.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Avec moins de 50 individus estimés pour le lion particulièrement 36 lions et une centaine pour le léopard, chaque décision de gestion revêt une importance critique », peut-on lire dans le document. C'est dans ce cadre que le Sénégal s'est engagé à élaborer un plan national d'actions (Pna) pour la conservation du lion et du léopard, dont la finalisation est prévue pour le début d'année 2027.

Il constituera un cadre stratégique national de référence pour orienter les efforts de conservation, mobiliser les partenaires et allouer les ressources de manière coordonnée. Pour le colonel Ibrahima Gueye, directeur des Parcs nationaux, le Pna contribuera à la mise en oeuvre du plan d'action national pour la biodiversité 2026-2030. Le colonel Gueye a ajouté que ce plan traduira également les engagements du Sénégal au titre de Cites et de la convention sur les espèces.

Le Sénégal d'après le directeur des parcs nationaux porte la responsabilité de protéger les lions et les léopards qui subissent de multiples menaces. Pour mieux protéger ces deux espèces animales, le colonel Ibrahima Ndao, conservateur du Parc national de Niokolo-Koba (Pnnk) a recommandé dans sa présentation de freiner leur abattage, mais aussi de réduire les menaces dites critiques.

Parmi ces menaces, le braconnage sur toutes ces formes, la mortalité des espèces à cause des maladies transmises par le bétail domestique aux proies sauvages. La demande nationale des peaux constitue aussi une autre menace pour de lions du Parc national de Niokolo-Koba. Le colonel Ndao a fait savoir dans le document présenté que les produits des lions et de léopards sont vendus dans 48 marchés visités en 2024, soit 27 départements.

Pour faire face à ces menaces, le conservateur du Parc national de Niokolo-Koba plaide pour la lutte contre le trafic de peaux et la traçabilité des spécimens, mais aussi la sensibilisation des acteurs qui constitue un des piliers centraux de la stratégie de conservation. Le plan national d'actions pour la conservation du lion et du léopard permettra aussi de lutter contre les collisions routières sur la route nationale numéro 7 (Rn7). Sur cette route de (2010 à 2026) 16 antilopes, 11 phacochères, 7 hyènes, 6 léopards, 4 lycaons et 2 buffles ont été tués la Rn7 par collisions.