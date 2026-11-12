Tunisie: Le pays à la tête du Conseil arabe des spécialités de santé - Vers de nouvelles passerelles entre talents médicaux et pays d'origine

La Tunisie entend contribuer davantage au renforcement de la coopération sanitaire arabe, notamment à travers une meilleure mobilisation des compétences médicales établies à l'étranger. C'est le message porté par le ministre de la Santé, Dr Mustapha Ferjani, lors de la deuxième Conférence arabe consacrée au rôle des compétences sanitaires arabes expatriées dans le soutien des systèmes de santé des pays de la région, qui se tient les 11 et 12 novembre 2026 au siège du Secrétariat général de la Ligue des États arabes, au Caire.

Participant, mercredi 11 novembre, à la séance d'ouverture de cette rencontre en sa qualité de président du Conseil arabe des spécialités de santé, le ministre a mis en avant le rôle de cette institution dans le développement de la coopération entre les pays arabes. Il a notamment souligné sa contribution à l'unification des efforts, des normes de formation et des critères de spécialisation médicale à l'échelle arabe, présentant le Conseil comme un modèle pionnier de l'action commune et une institution de référence dans ce domaine.

Mustapha Ferjani a également salué l'apport des compétences médicales arabes expatriées au développement des programmes de formation, à la recherche scientifique et au transfert des connaissances et des expertises. Il a insisté sur la nécessité de consolider les liens entre ces professionnels et leurs pays d'origine, sans pour autant les placer devant un choix entre leur pays de résidence et leur patrie. « Nous ne vous appelons pas à choisir entre vos pays de résidence et vos pays d'origine, mais à construire entre eux des passerelles durables », a-t-il déclaré.

Dans cette perspective, le ministre a proposé la création d'un réseau arabe de centres de simulation médicale, ainsi que la mise en place d'un centre arabe d'excellence en intelligence artificielle appliquée au secteur de la santé. À cet égard, il a exprimé la disponibilité de la Tunisie à accueillir cette structure.

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Le ministre a enfin réaffirmé l'engagement de la Tunisie à poursuivre ses efforts en faveur du renforcement de l'intégration sanitaire arabe et de la mise en oeuvre de la stratégie arabe visant à tirer pleinement profit des compétences expatriées. Une démarche qui ambitionne d'améliorer la qualité des prestations de santé et de consolider la résilience des systèmes sanitaires dans la région.