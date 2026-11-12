Tunisie: Conseil des ministres arabes de la Justice - Leïla Jaffel appelle à élargir la coopération juridique et judiciaire

La ministre de la Justice, Leïla Jaffel, a appelé au renforcement de la coopération juridique et judiciaire entre les pays arabes, notamment à travers l'harmonisation des législations, le développement des capacités institutionnelles et l'accélération de la transition numérique de la justice. Elle s'exprimait mercredi 11 novembre 2026, à l'occasion de la 42e session du Conseil des ministres arabes de la Justice, organisée en Algérie.

Cette session réunit plusieurs ministres arabes de la Justice et des représentants des pays participants, ainsi que des représentants du Secrétariat général de la Ligue des États arabes, du Secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur et du Centre arabe de recherche juridique et judiciaire.

Les travaux portent notamment sur les mécanismes de mise en oeuvre de plusieurs conventions arabes, l'examen de nouveaux projets de conventions et l'harmonisation des législations arabes.

Dans son allocution, Leïla Jaffel a souligné que les mutations régionales et internationales accélérées imposent aux pays arabes de faire évoluer leur coopération juridique et judiciaire afin de répondre aux défis actuels et émergents, qui ont également des répercussions sur leurs systèmes juridiques et judiciaires.

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Elle a estimé que cette coopération ne devrait pas se limiter à l'harmonisation des cadres législatifs, mais englober également le renforcement des capacités et l'échange d'expériences et d'expertises. Elle a particulièrement insisté sur la transition numérique de la justice et le développement des infrastructures numériques des institutions judiciaires, considérés comme des leviers essentiels pour améliorer la qualité et l'efficacité des services judiciaires.

La ministre a également mis en évidence les enjeux liés à la multiplication des nouvelles formes de cybercriminalité et de criminalité organisée transnationale, notamment le terrorisme et son financement, le blanchiment d'argent et le trafic de stupéfiants. Face à ces menaces, elle a appelé à consolider les mécanismes de coopération et de coordination entre les pays arabes, dans le cadre d'une approche équilibrée respectueuse de la souveraineté et de la sécurité des États ainsi que des droits de l'Homme.

Par ailleurs, Leïla Jaffel a rappelé que la justice constitue un pilier de l'État de droit et des institutions, ainsi qu'une garantie de protection des droits et des libertés. Elle a également souligné son rôle dans le développement global, au regard des missions sociales, économiques et de développement assurées par le service public de la justice.

En conclusion, la ministre a réaffirmé le plein engagement de la Tunisie en faveur de l'action arabe commune dans les domaines juridique et judiciaire, ainsi que sa volonté de contribuer à la concrétisation des conclusions des travaux du Conseil et à la réalisation de ses objectifs.

Elle a, en outre, plaidé pour un élargissement de l'action commune à travers cette instance, afin de permettre aux différents secteurs de bénéficier des activités des structures de la Ligue des États arabes, dans le cadre d'une nouvelle vision arabe visant à renouveler les approches et à soutenir la coopération judiciaire.

En marge des travaux, Leïla Jaffel a rencontré plusieurs ministres arabes de la Justice. Les échanges ont porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale dans les domaines juridique et judiciaire.