Tunisie: Budget 2027 - 248,6 millions de dinars alloués à la présidence de la République

La mission de la Présidence de la République bénéficiera d'une enveloppe de 248,576 millions de dinars (MD) au titre du projet de budget de l'État pour 2027, en hausse de 8,22 % par rapport à 2026, a annoncé mercredi Mourad Halloumi, premier conseiller auprès du président de la République chargé des services communs.

Présentant les grandes orientations du budget devant les députés, dans le cadre de l'examen du projet de budget de la mission, Halloumi a précisé que cette enveloppe est répartie entre trois programmes : la sécurité nationale et les relations extérieures, la sécurité présidentielle et la protection des personnalités officielles, ainsi que le pilotage et l'appui.

Il a indiqué que l'élaboration de ce budget s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi organique du budget de 2019 et de la circulaire relative à la préparation du budget, avec pour objectif de promouvoir une gestion des finances publiques fondée sur la transparence et la confiance, tout en tenant compte des contraintes économiques, financières et sociales du pays.

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S'agissant de la sécurité nationale, le responsable a souligné que la Présidence de la République assure un suivi prospectif des évolutions de la situation nationale et internationale, notamment des mutations géopolitiques, afin d'identifier les risques et les menaces susceptibles d'affecter le pays et d'anticiper les opportunités permettant de renforcer ses capacités.

Cette mission comprend également le suivi des recommandations du Conseil de sécurité nationale et la coordination avec les différentes institutions de l'État en vue de préserver la sécurité, l'indépendance, l'intégrité territoriale et les ressources naturelles du pays.

Dans ce cadre, plusieurs stratégies nationales font l'objet d'un suivi, notamment celles relatives à la lutte contre le terrorisme (2023-2027), à la sécurité des frontières (2024-2028), à la cybersécurité (2026-2030) et à la politique pharmaceutique (2025-2034).

La Présidence accompagne également l'élaboration de la Stratégie nationale de l'intelligence artificielle, qui vise à définir une vision prospective au service du développement et à encadrer l'utilisation de cette technologie selon des normes éthiques et responsables, a-t-il ajouté.

Abordant les autres structures relevant de la Présidence, Halloumi a indiqué que la Fondation Fidaa poursuit la mise en oeuvre des dispositions du décret-loi n°20 de 2020, notamment à travers l'octroi de prestations financières, sociales et sanitaires aux victimes des attaques terroristes, en particulier les agents des forces de sécurité et les militaires.

Concernant l'institution du Médiateur administratif, il a fait état d'une progression de 21,5 % de son activité, avec 2.405 pétitions enregistrées en 2025, dont 1.629 dossiers traités.

Les efforts portent notamment sur la réduction des délais de réponse, l'amélioration des services administratifs et le renforcement des mécanismes de médiation et de lutte contre la corruption.

Les débats ont également porté sur les missions de l'Institut tunisien des études stratégiques (ITES), notamment en matière de prospective et d'appui à la décision nationale, ainsi que sur le rôle de la Haute instance du contrôle administratif et financier dans le suivi des opérations de contrôle et d'inspection.

À ce titre, Halloumi a fait état de l'examen de 51 rapports émanant des trois instances de contrôle et de 21 rapports établis par les inspections générales ministérielles. Ces rapports concernent notamment les procédures d'importation et d'exportation des céréales et la révision des procédures administratives.

Il a également évoqué le développement des mécanismes de contrôle grâce aux nouvelles technologies, notamment à travers la plateforme numérique « Nassif », destinée à renforcer l'interconnexion entre les structures de contrôle et d'inspection et à faciliter le suivi des rapports.

Sur le volet diplomatique, le conseiller présidentiel a rappelé que le chef de l'État définit la politique générale du pays et ses orientations fondamentales, notamment en matière de politique étrangère. Il a mis en avant la volonté de renforcer la représentation de la Tunisie au sein des instances internationales, de développer ses relations avec les pays frères et amis et de diversifier ses partenariats en fonction des intérêts nationaux.

Il a, dans ce contexte, réaffirmé le rejet de toute ingérence dans les affaires intérieures tunisiennes et l'attachement aux principes du respect mutuel et de l'égalité entre les États. Il a également souligné la nécessité de récupérer les fonds détournés à l'étranger, de veiller à ce que les emprunts extérieurs contribuent au développement national et d'améliorer les prestations consulaires destinées aux Tunisiens résidant à l'étranger.

Enfin, Halloumi a indiqué que la Présidence reçoit quotidiennement des pétitions de citoyens, examinées par des cadres spécialisés en coordination avec les ministères et les structures publiques concernés, afin d'apporter des réponses aux difficultés soulevées, y compris à travers des interventions sur le terrain.