Tunisie: Tataouine - 50 millions d'euros pour la centrale solaire de Beni Mhira

La STEG prévoit de construire à Beni Mhira, dans le gouvernorat de Tataouine, une centrale photovoltaïque de 50 MW équipée de batteries. Les travaux devraient débuter au premier trimestre 2027, pour une mise en service à l'été 2028.

Deux accords, l'un de garantie et l'autre de financement, ont été signés mercredi 11 novembre 2026 à Tunis pour la construction de la centrale solaire de Beni Mhira. Le financement de 50 millions d'euros, soit environ 167 millions de dinars, est accordé à la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) avec la garantie de l'État.

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a signé l'accord de garantie. Le PDG de la STEG, Fayçal Trifa, a signé l'accord de financement. George Akhalkatsi, directeur du bureau de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) en Tunisie, a signé les deux accords pour la banque.

Une centrale de 50 MW avec des batteries de 20 MWh

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La centrale photovoltaïque affichera une puissance de 50 MW en courant alternatif. Son système de stockage d'énergie par batteries (BESS) aura une puissance de 10 MW et une capacité de stockage de 20 MWh. Le raccordement au réseau national comprendra un poste de transformation moyenne tension/haute tension et une ligne de 225 kV d'environ 1,2 km.

Selon le ministre, il s'agira de la première installation solaire en Tunisie à associer une centrale de production à un système de stockage directement raccordé au réseau de la STEG. Les batteries permettront de stocker une partie de l'électricité produite lors des pics d'ensoleillement pour la restituer plus tard. Le projet vise à stabiliser le réseau et à réduire les émissions du secteur électrique. George Akhalkatsi a indiqué qu'il comprend également un volet consacré à la cybersécurité du réseau.

Un financement garanti par l'État et remboursable sur 18 ans

Le financement se répartit entre 30 millions d'euros de la BERD et 20 millions d'euros du Fonds pour les technologies propres (CTF). Selon les conditions annoncées par Samir Abdelhafidh, la tranche de la BERD est accordée à 1 % et celle du fonds à un taux fixe de 0,62 %. Le remboursement s'étale sur 18 ans, dont cinq ans de différé. Un don supplémentaire de 4 millions d'euros est prévu pour l'assistance technique.

La STEG a lancé l'appel d'offres international en octobre 2026. Selon Fayçal Trifa, le chantier devrait démarrer au premier trimestre 2027 et la centrale entrer en service à l'été 2028. Le projet s'inscrit dans la stratégie tunisienne qui vise à porter la part des renouvelables dans la production d'électricité à 35 % en 2030, puis à 50 % en 2035. D'après le ministre, cette opération porte à environ 940 millions d'euros le financement cumulé de la BERD pour huit projets en cours dans le secteur public tunisien.