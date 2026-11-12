Tunisie: Femmes victimes de violences - Les grandes lignes du sauvetage

Certaines femmes victimes de violences finissent par banaliser l'hostilité et les mauvais traitements dont elles sont la cible de la part de leur conjoint ou d'un proche. Elles le font souvent par désespoir, parfois par méconnaissance de toute la panoplie de mesures qui leur est réservée par la loi et qui est susceptible de les tirer de cette sphère infernale.

En effet, la prise en charge des femmes victimes de violence fait partie de tout un programme national. L'adoption de la loi organique 58 de lutte contre toute les formes de violence à l'égard des femmes et des filles, promulguée en 2017, vient couronner une législation anti-violence sexiste. Et c'est à la base de ce principe que les parties concernées co-travaillent pour réussir la prise en charge des femmes violentées.

La prise en charge est déclenchée à partir du moment du signalement. Elle démarre par l'écoute et l'orientation que garantissent les psychologues, les sociologues et les juristes via la ligne verte 1899. Des équipes de spécialistes assurent la réception des signalements des femmes 24h/24h et 7J/7J en mettant à leur disposition le réconfort psychologique, l'appui social et l'information et l'orientation juridiques. «Les femmes victimes de violence sont orientées vers les postes de police ou de la Garde nationale au sein desquels sont implantées des unités spécialisées dans la prise en charge des femmes victimes de violence.

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Selon les chiffres relatifs à 2025, nous disposons de 131 unités spécialisées, dont 71 sont instaurées dans des postes de police, 58 sont actives dans des postes de la Garde nationale. Ces unités sont spécialisées dans les cas de violence sur fond sexiste. Elles ont été formées dans ce sens», indique Mme Lamia Habbassi, chargée de la direction de l'Observatoire national de lutte contre la violence à l'égard des femmes, relevant du ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Séniors.

Du signalement au centre d'hébergement

Dans le cas d'un signalement de vulnérabilité excessive et de danger imminent, ces unités se déplacent jusqu'à la victime pour la conduire vers l'un des quatorze centres d'hébergement, soit un endroit sûr et sécurisé pour elle et pour ses éventuels enfants. Cette intervention implique, néanmoins, une autorisation ou encore une décision de protection prise par le juge de la famille, attribuée dans l'urgence. Dans certains cas, c'est bien l'homme acteur de violence qui doit quitter le foyer familial et ne pas apparaître dans le lieu de travail de la femme. «L'éloignement de la victime de son agresseur est une mesure essentielle dans la mesure où elle atténue la pression et la peur que vit la victime. L'angoisse risque, chez certaines femmes victimes de violence, d'inciter au suicide», ajoute la responsable.

L'accueil des femmes victimes de violence dans les centres d'hébergement est fixé pour une durée maximale de six mois; une durée qui peut dans certains cas être prolongée. Tout au long de son séjour, la femme bénéficie d'un suivi juridique et sanitaire. Elle se fait accompagner dans les tribunaux pour effectuer les démarches nécessaires et assister aux audiences. Elle se fait également accompagner dans les hôpitaux pour recevoir le certificat médical prouvant son agression. Un accompagnement psychologique et social est aussi garanti à leur profit.

Il est à savoir que la prise en charge rime avec droit à la protection. Cette décision revient aux attributions du juge de la famille. Ce dernier peut imposer à l'époux agresseur de garantir un autre habitat à la femme et à ses enfants ou encore une pension de logement. «Il faut rappeler que la violence est, par définition, un délit condamnable selon le Code pénal tunisien. Les lois sont basées sur la privation de liberté», rappelle Mme Habbassi. Néanmoins, même dans le milieu carcéral, des actions de sensibilisation et de réhabilitation sont menées dans le but de changer la mentalité des agresseurs. «Les acteurs de violence doivent savoir que la violence qu'ils font subir aux femmes risque d'entraîner un handicap, la mort ou inciter la femme au suicide. Quelle que soit sa répercussion, ce comportement est condamnable et punissable, la loi à l'appui», renchérit-elle.

Changer les mentalités, faire face à la violence morale

Parallèlement à la prise en charge et à la protection, toutes deux étant des droits fondamentaux à la femme victime de violence et en situation de vulnérabilité, les parties concernées oeuvrent conjointement pour la prévention et l'éducation anti-violence à l'égard des femmes et des filles. Aussi des actions de sensibilisations sont-elles organisées, annuellement, dans le cadre notamment des sept jours d'activisme contre la violence à l'égard des femmes. Le programme «Des jeunes aux jeunes» est un programme de formation concocté avec le ministère de la jeunesse et des sports pour former des ambassadeurs pro-droits des femmes, lesquels modèrent les coffee-talk en guise de sensibilisation dans les régions, notamment celles où l'information sur les droits des femmes est déficiente», souligne la responsable.

D'un autre côté, et en collaboration avec le ministère des Affaires religieuses, un programme en commun a été fixé, cette année, pour inciter les imams à évoquer, dans leurs prêches, la question de la violence à l'égard des femmes en insistant sur les valeurs religieuses et la «sunna». De son côté, le ministère de l'Education s'engage à vulgariser l'information auprès des jeunes générations en incluant la sensibilisation sur les droits des femmes en tant que composante essentielle des droits de l'homme dans les programmes scolaires. «Nous recevons, d'ailleurs, des signalements provenant d'adolescents et d'adolescentes, dénonçant la violence à l'égard de leurs mamans ou de leurs proches. Ce qui prouve que le message commence à parvenir aux jeunes», ajoute Mme Habbassi.

Encore est-il utile de rappeler que la violence à l'égard des femmes mobilise plusieurs ministères autres que celui de tutelle, notamment le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère de la Santé et le ministère des Affaires sociales.

Certes, la responsable affirme la décroissance de la courbe de la violence physique ; une décroissance qui revient entre autres, à la prise de conscience des femmes -- et des hommes -- et à leur reconnaissance des droits des femmes et des sanctions qu'encourent les agresseurs. Néanmoins, les violences morale et économique sont en hausse. «Toute forme de violence inclut, systématiquement, une violence morale. D'autant plus que l'espace cybernétique ouvre la voie au harcèlement numérique, à l'intimidation, au chantage, d'où l'impératif d'y faire face», ajoute Mme Habbassi.