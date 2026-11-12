Tunisie: Femmes victimes de violences/Signalements/La ligne verte - Un acquis majeur

Le 1899 est la ligne verte à retenir, immanquablement, par toutes les femmes et les filles. C'est que toute femme ou fille risque, aussi bien dans son milieu familial que dans l'espace public, d'être agressée.

Ce numéro vert a été instauré en 2008. Mais son efficacité n'a été confirmée qu'à partir de novembre 2022, où il a été accolé à l'Observatoire national de lutte contre la violence faite aux femmes. Depuis, il est actif 24h sur 24, 7j sur 7. «Nous disposons d'une équipe de psychologues, de sociologues et de juristes qui reçoit, en continu, les signalements des femmes victimes de violence. Chaque signalement est pris au sérieux. La cellule d'écoute réconforte la victime. Elle s'informe de ses données et de celles relatives à ses éventuels enfants.

Nous l'orientons, ainsi, vers les structures à même de l'aider sans pour autant lui imposer quoi que ce soit. Notre mission consiste en une orientation et un accompagnement adaptés, dans le strict respect de sa volonté», explique Mme Rebha Ben Hassine, cheffe de l'observation et de la ligne verte et chargée du dossier de la coordination à l'Observatoire national de lutte contre la violence à l'égard des femmes.

Les unités spécialisées et la vacation nocturne !

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Porter plainte doit nécessairement être effectué dans les postes de police ou ceux de la Garde nationale incluant une unité spécialisée. Il est vrai que la disponibilité de cette dernière prend quotidiennement fin à 18h, conformément aux horaires administratifs. «Cela dit, il est toujours possible pour la femme de sortir de la zone de risque et d'être en sécurité dans un poste de police, de la Garde nationale ou même dans un hôpital le temps que les unités spécialisées reprennent leur travail et que les procédures d'hébergement urgent soient menées sans retardement», indique la responsable.

Elle attire, par ailleurs, l'attention sur l'impératif, pour les agents de police et de la Garde nationale, de bénéficier de formations sur la prise en charge des femmes victimes de violence. Avisés, ils seront ainsi capables de se charger du travail des unités spécialisées durant la vacation nocturne. «Surtout que le nombre de signalements a sensiblement augmenté par rapport aux premières années marquant le raccordement de la ligne verte à l'Observatoire ; une augmentation qui fluctue, certes, selon les évènements. Les cas de violence enregistrent, en effet, une hausse durant les fêtes de grande consommation, durant Ramadan... Cela prouve l'étroite corrélation entre la situation économique des ménages et la violence sur fond sexiste», ajoute Mme Ben Hassine.

Cela dit, l'augmentation quantitative de signalements revient aussi à la vulgarisation de l'information sur la ligne verte, d'une part, et sur les droits de la femme, d'autre part. Reste à réussir le changement des mentalités en misant sur la sensibilisation et sur la prévention. «Les hommes doivent se tenir à l'évidence que la vie des femmes compte pour l'Etat et qu'ils ne sont pas libres de n'en faire qu'à leur tête», prévient-elle.