Tunisie: Tataouine - Trois blessés dans une attaque de sanglier à El Ferch

11 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Trois personnes ont été blessées par un sanglier dans la soirée du mercredi 11 novembre 2026 à El Ferch, dans la délégation de Ghomrassen, gouvernorat de Tataouine. Souffrant de blessures de gravité variable, elles ont été transportées à l'hôpital régional de Tataouine pour y recevoir des soins.

L'incident survient alors que des agriculteurs et des habitants, notamment en milieu rural, signalent une présence croissante de sangliers et de chiens errants. Ils font état d'importants dégâts aux cultures, aux plantations et aux arbres, et s'inquiètent pour leur sécurité.

Selon des habitants, ces animaux s'approchent des maisons la nuit, ce qui inquiète les familles et effraie les enfants. Les agriculteurs continuent de signaler des pertes qui touchent leurs biens et leurs revenus.

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