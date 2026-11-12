Tunisie: Nabeul/Fête de l'arbre 2026 - La cité El Wafa embellie par des flamboyants bleus

11 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Abdel Aziz Hali

La secrétaire générale chargée de la gestion des affaires de la municipalité de Nabeul, Mme Jamila Nsiri, les bénévoles représentant la société civile, les habitants du quartier et les agents municipaux à pied d’œuvre sur l'artère principale de la cité El Wafa pour planter 200 arbres fougères, dits «flamboyants bleus».

200 jacarandas ont été plantés par la municipalité de Nabeul sur l'artère principale de ce nouveau quartier commerçant et résidentiel.

Sous un ciel gris et menaçant, à l'occasion de la fête de l'arbre, une soixantaine de bénévoles représentant plusieurs organisations et associations nationales et locales ont répondu présents, dimanche 8 novembre, à l'appel de la commune de Nabeul pour planter 200 jacarandas (souvent appelés flamboyant bleu ou arbres fougères) sur l'artère principale de la cité El Wafa (AFH2).

«Une floraison spectaculaire»

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«Nous avons choisi le jacaranda car c'est un arbre qui s'adapte parfaitement au climat doux et méditerranéen. Non seulement il prospère en plein soleil et sur des emplacements chauds, mais aussi il ne consomme pas beaucoup d'eau et sa croissance est très rapide», souligne le sous-directeur à la tête du département des espaces verts à la mairie de Nabeul, Mourad Jazi. «C'est un arbre qui fleurit deux fois par an: entre avril et mai (fleurs sans feuillage) et en novembre (fleurs avec feuillage). Sa floraison est spectaculaire, composée de grappes (panicules) de fleurs en forme de trompettes d'un coloris bleu lavande, mauve ou violet. Agréable à la vue ! », ajoute-t-il.

Les opérations de plantation étaient supervisées par Mme Jamila Nsiri, la secrétaire générale chargée de la gestion des affaires de la municipalité de Nabeul, en coordination avec les agents municipaux et les différents acteurs de la société civile présents sur les lieux. Mme Nsiri a souligné l'importance de cet événement annuel qui sert, entre autres, à éduquer les citoyens à l'importance des arbres pour la conservation des sols et la préservation de l'écosystème et de la nature et pour contribuer à la réduction des gaz à effet de serre.

En effet, la Journée de la plantation était organisée avec la participation active de nombreuses associations locales et organisations nationales (Croissant-Rouge tunisien, les Boys Scouts de Tunisie, Lion's Club Hammamet-Nabeul et l'Association « Rahma » pour l'action sociale) qui ont joué un rôle remarquable dans cette action.

«Un puits de carbone»

«Un arbre agit comme un puits de carbone en absorbant le dioxyde de carbone (CO₂) de l'atmosphère par la photosynthèse pour le stocker durablement sous forme de matière organique (tronc, branches, racines, sol). En moyenne, un arbre adulte capte entre 10 et 50 kg de CO₂ par an, selon son espèce, son âge et son climat», fait savoir Slim Zouari, ingénieur général tunisien, expert renommé en cultures hydroponiques au sein de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche (Urap) de Nabeul.

La municipalité de Nabeul estime avoir atteint ses objectifs avec la tenue de cet événement, ne serait-ce que par la participation impressionnante des habitants, notamment les résidents de la cité El Wafa, ainsi que d'enfants et d'élèves venus en grand nombre.

«L'éducation à l'environnement est quelque chose de fondamental pour nos enfants», insiste Mohamed, l'un des bénévoles présents sur les lieux. «Avec les bouleversements météorologiques liés au réchauffement climatique, l'arbre demeure notre principal salut pour réguler l'atmosphère et surtout protéger les sols contre l'érosion. Sans arbre, pas de vie», conclut-il.

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