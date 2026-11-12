Tunisie: Tunis - Arrestation d'un suspect dans l'affaire de « Kerch El Ghaba »

11 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

La brigade de la police judiciaire d'El Omrane a élucidé une affaire de violences graves, de séquestration et d'agression sexuelle dans le quartier de « Kerch El Ghaba ». Un jeune homme aurait été violemment agressé à l'aide d'un objet tranchant, puis séquestré et agressé sexuellement sous la menace d'une arme blanche.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les faits se seraient déroulés dans un commerce de fruits secs du quartier. Les deux suspects étaient alors inconnus des enquêteurs. Grièvement blessé, le jeune homme a été transporté d'urgence à l'hôpital La Rabta.

Alertée, la brigade de la police judiciaire d'El Omrane a mené des investigations sur le terrain qui lui ont permis d'identifier les deux suspects. Tous deux avaient des antécédents judiciaires pour des infractions de droit commun. Après avoir localisé les suspects et obtenu les autorisations nécessaires du parquet de Tunis, les policiers sont intervenus au domicile de l'un d'eux, où ils l'ont interpellé. Le second a pris la fuite en profitant du relief accidenté du secteur.

Le parquet près le tribunal de première instance de Tunis a ordonné le placement en garde à vue du suspect interpellé. Le second fait l'objet d'un avis de recherche.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.