Tunisie: Tunis - Arrestation d'un suspect dans l'affaire de « Kerch El Ghaba »

La brigade de la police judiciaire d'El Omrane a élucidé une affaire de violences graves, de séquestration et d'agression sexuelle dans le quartier de « Kerch El Ghaba ». Un jeune homme aurait été violemment agressé à l'aide d'un objet tranchant, puis séquestré et agressé sexuellement sous la menace d'une arme blanche.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les faits se seraient déroulés dans un commerce de fruits secs du quartier. Les deux suspects étaient alors inconnus des enquêteurs. Grièvement blessé, le jeune homme a été transporté d'urgence à l'hôpital La Rabta.

Alertée, la brigade de la police judiciaire d'El Omrane a mené des investigations sur le terrain qui lui ont permis d'identifier les deux suspects. Tous deux avaient des antécédents judiciaires pour des infractions de droit commun. Après avoir localisé les suspects et obtenu les autorisations nécessaires du parquet de Tunis, les policiers sont intervenus au domicile de l'un d'eux, où ils l'ont interpellé. Le second a pris la fuite en profitant du relief accidenté du secteur.

Le parquet près le tribunal de première instance de Tunis a ordonné le placement en garde à vue du suspect interpellé. Le second fait l'objet d'un avis de recherche.