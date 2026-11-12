Tunisie: Pourquoi - Escalators et ascenseurs

Dans de nombreux bâtiments, les ascenseurs sont en panne. Leur réparation (dans le cas où elle serait envisagée) prend du temps.

Dans d'autres endroits comme les hôpitaux, c'est la même chose, y compris pour les escalators. Actuellement, des viaducs sur les grands axes routiers sont, également, équipés d'ascenseurs. Déjà, on peut constater que ces derniers sont hors d'usage et sont condamnés. Pour les nouvelles installations, on se demande pourquoi ils existeraient si on les fermait dès leur inauguration.

Les travaux au niveau du RFR sont concernés. Si les passages sont équipés d'ascenseurs c'est pour être utilisés. S'il y a crainte de vandalisme (et c'est, quasiment, sûr) il y a deux possibilités. La première est de ne pas prévoir de tels équipements et la seconde est de veiller à leur entretien si malgré tout on persiste à les installer.