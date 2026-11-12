Sénégal: Culture sésame - 24 916 ha emblavés, 18 573 tonnes produits et 14 000 tonnes exportées

Des experts et chercheurs sénégalais se sont réunis, du 10 et 11 novembre 2026, au Ceeras-Isra de Thiès, pour valider les résultats d'une vaste enquête menée auprès de 1000 producteurs, afin de structurer et de développer la filière sésame à travers le pays.

Cette étude sur la chaîne de valeur du sésame au Sénégal a été menée par le Centre international d'amélioration du maïs et du blé (Cimmyt) et l'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (Isra), dans le cadre de l'initiative Vision for Adapted Crops and Soils (Vacs). Dans un contexte de changements climatiques, les cultures alternatives, comme le sésame, gagnent en popularité grâce leur forte résistance aux aléas climatiques et à la sécheresse.

Ce projet vise principalement à favoriser la transformation locale des produits et à réduire les exportations de matières brutes pour que la valeur ajoutée profite directement à l'économie nationale. L'étude a révélé que pour y parvenir, il est essentiel de soutenir l'industrialisation du secteur, d'améliorer les équipements de récolte et d'accompagner les transformatrices dans l'accès aux marchés internationaux.

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Le sésame, un oléagineux tolérant à la sécheresse, riche en nutriments et dont la demande internationale est croissante, fait partie des cultures traditionnelles bien adaptées aux conditions locales, mais peu étudiées. A travers l'initiative Vacs, co-organisée par le Cimmyt et la Fao, a lancé une étude s'est déroulée en deux phases, d'abord en mars 2026 sur l'analyse fonctionnelle de la chaine de valeur et à partir d'avril à juin 2026 une enquête auprès de 1 000 ménages producteurs de sésame dans 116 villages répartis dans 9 régions du Sénégal.

L'étude a relevé que le sésame est bien adapté aux conditions arides du Sahel ouest-africain et suscite un intérêt croissant au Sénégal en tant que culture de rente alternative. En 2024-2025, le Sénégal a produit environ 18 573 tonnes sur 24 916 hectares, dont une part importante a été exportée (14 000 t). Cependant, la productivité reste faible, à environ 745 kg/ha.

Par ailleurs, il est noté que les données sur la chaîne de valeur du sésame au Sénégal « restent extrêmement limitées ». D'où la faiblesse des connaissances sur « la manière dont les petits producteurs produisent, transforment et commercialisent le sésame, sur les acteurs et les flux matériels et économiques le long de la chaîne de valeur, sur les besoins en main-d'oeuvre et les opportunités d'emploi, ou sur les dynamiques de genre, d'âge et sociales ».

L'étude a fait ressortir que ce « manque de données limite la capacité des décideurs et des praticiens à concevoir des interventions qui créent des emplois ruraux inclusifs et des moyens de subsistance durables pour les acteurs de la chaîne de valeur du sésame, y compris les femmes et les jeunes ».

Les résultats ont révélé que la chaine de valeur du sésame au Sénégal est « largement informelle et centrée sur l'exportation de graines brutes ». Les petits et moyens producteurs produisent environ 18 573 tonnes par an, dont la majeure partie est vendue sous forme de graines brutes, à environ 300 F.Cfa/kg, directement aux grands commerçants ou à des petits et moyens commerçants, qui revendent aux grands commerçants à environ 300-375 F.Cfa/kg.

Il est à noter que « les producteurs dépendent principalement de sources informelles de semences, dont la plupart issues des récolte, estimées à 1579 tonnes par an, ou des semences recyclées sur les marchés informels (environ 450-1 000 F.Cfa/kg). Les circuits formels sont limités et peu de producteurs cultivent des variétés améliorées. Peu de producteurs utilisent des intrants achetés, comme les engrais et les pesticides, qui proviennent principalement de fournisseurs privés d'intrants.

En ce qui concerne la transformation locale et la valeur ajoutée sont limitées, le constat est qu'une petite part de la production (environ 371 tonnes par an) est transformée, en huile alimentaire, en collations et en huile cosmétique, vendues dans les supermarchés et sur les marchés publics ou informels.

L'enquête quantitative a mis en exergue une productivité faible de sésame, cultivé avec peu d'intrants pour un rendement moyen était d'environ 272 kg/ha et le rendement médian d'environ 200 kg/ha. Considérée comme une culture de rente, les ménages producteurs vendent environ 88 % de leur récolte de sésame, leur principale source de revenus monétaires mesurée. Ce qui explique que la valeur ajoutée soit presque inexistante avec environ 2 % des ménages qui conservent une partie de leur récolte pour la transformer.