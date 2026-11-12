Sénégal: Hydraulique - Le ministre lance « Ollele » pour répondre aux urgences d'accès à l'eau

Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement prévoit de créer un fonds dénommé « Ollele », destiné à financer des interventions urgentes pour améliorer l'accès à l'eau et à soutenir la scolarité d'élèves et d'étudiants à travers des bourses. L'annonce a été faite mercredi à Dakar par le ministre Cheikh Tidiane Dièye, à l'occasion du lancement du Village J'EAU'J, organisé en marge des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Un fonds pour répondre aux urgences hydrauliques, mais aussi accompagner les jeunes dans leur parcours scolaire. C'est l'ambition affichée par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye selon l'APS, avec la mise en place prochaine du fonds « Ollele ». « Nous voulons donner de l'eau là où c'est urgent, mais aussi accompagner les élèves et étudiants avec des bourses qui leur permettront de pouvoir financer leurs études », a-t-il expliqué.

Ce dispositif tire son nom d'une fillette de 11 ans, élève dans le Ferlo, qui rêvait de devenir médecin. Selon le ministre, la jeune fille a perdu la vie dans un accident de charrette alors qu'elle était partie à la recherche d'eau. Un drame qui illustre les conséquences du manque d'accès à cette ressource dans certaines localités du pays. « Ollele sera le symbole de tout ce que je ferai dans ce ministère », a déclaré Cheikh Tidiane Dièye. Il a également indiqué avoir invité ses collaborateurs à réfléchir à un mécanisme de bourses destiné aux élèves et étudiants.

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Prenant part à la cérémonie, le directeur de division de la Banque mondiale pour le Sénégal, Djibrilla Issa, a rappelé que la sécurité hydrique constitue un investissement dans le capital humain, la résilience des territoires et la prospérité des générations futures. À travers le Projet de sécurité de l'eau et de l'assainissement au Sénégal (PISEA), l'institution accompagne les efforts du pays pour permettre à 600 000 personnes d'accéder à des services d'assainissement gérés en toute sécurité et renforcer la résilience de sept millions de personnes face aux inondations et aux sécheresses.

Pour sa part, la présidente de l'Association des jeunes professionnels de l'eau et de l'assainissement du Sénégal (AJPEAS), Rouguiata Ba, a présenté le Village J'EAU'J comme un cadre de sensibilisation et de découverte des métiers du secteur. Ingénieure hydraulique, elle a insisté sur les nombreuses perspectives qu'offre ce domaine aux jeunes, notamment dans les sciences, les technologies et l'innovation.

Organisée par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, la Banque mondiale et l'AJPEAS, cette initiative se déroule sur trois jours sur la corniche ouest de Dakar, dans le cadre du PISEA et en marge des JOJ Dakar 2026. À travers des expositions, des échanges avec des professionnels et des activités participatives autour du sport, du climat et de l'innovation, le Village J'EAU'J entend rapprocher les jeunes des enjeux liés à la préservation des ressources en eau et à l'assainissement.