Sénégal: Touba - L'insécurité au coeur des préoccupations du comité d'organisation du Magal Kazu Rajab 2027

L'insécurité dans la ville sainte de Touba s'est invitée à la réunion du Comité local de développement (CLD) consacrée aux préparatifs de la célébration de la naissance du deuxième khalife général des mourides, communément appelée Kazu Rajab, prévue en janvier 2027. Le comité d'organisation a interpellé les autorités sur cette question, qui ont pris des engagements pour renforcer la sécurité dans la cité religieuse.

La première réunion préparatoire du Magal de Kazu Rajab 2027, célébrant la naissance de Serigne Fallou Mbacké s'est tenue, hier mardi 10 novembre, sous la présidence du sous-préfet de Ndame, Djidiack Kital. Au cours de cette rencontre, la question sécuritaire a particulièrement retenu l'attention des participants. Au nom du comité d'organisation, El Hadji Fallou Ndiaye a alerté sur la recrudescence de l'insécurité dans la ville sainte ces derniers jours.

À l'en croire, plusieurs cas d'agression sont régulièrement signalés dans certains quartiers, notamment à Ndindy. Il a cité, à titre d'exemple, le cas d'une mère de famille agressée à coups de machette alors qu'elle se rendait à l'hôpital. Dans le même sens, Serigne Ahmadou Badawi Mbacké, fils de Serigne Fallou, a insisté sur l'ampleur du phénomène, estimant que l'insécurité constitue désormais une réelle préoccupation dans la cité religieuse. Il a ainsi interpellé les autorités compétentes sur la nécessité de prendre des mesures appropriées.

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Prenant acte de ces préoccupations, le sous-préfet de Ndame, Djidiack Kital, a reconnu l'importance de la question sécuritaire. « On a noté beaucoup de cas d'agression dans la cité religieuse, phénomène qui, jusqu'ici, n'était pas connu dans cette localité », a-t-il déclaré. Il a, dans la foulée, instruit les forces de défense et de sécurité d'organiser des opérations conjointes dans la ville afin de lutter contre l'insécurité. Le sous-préfet a également invité l'ensemble des acteurs à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour assurer la réussite de ces opérations de sécurisation.

En dehors de la question sécuritaire, les différents chefs de services déconcentrés de l'État ont pris des engagements pour accompagner le comité d'organisation dans la préparation de cet événement religieux. Au nom de ce dernier, Serigne Ahmadou Badawi Mbacké s'est félicité de la disponibilité des autorités à satisfaire les besoins exprimés. Il a, par ailleurs, invité les chauffeurs à faire preuve de vigilance sur les routes, avant de prier pour le repos de l'âme des jeunes ayant perdu la vie dans le chavirement d'une pirogue au large de Lompoul.