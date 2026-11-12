Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Ameth Diop décroche le bronze en Taekwondo

Le Sénégalais Ameth Diop a remporté la médaille de bronze en taekwondo, dans la catégorie des moins de 73 kg, aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Le combattant sénégalais s'est arrêté aux portes de la finale après sa défaite en demi-finale face à un adversaire azerbaïdjanais, mercredi 11 novembre.

Avant cette confrontation, Ameth Diop avait réalisé une belle performance en quart de finale. Opposé au Saoudien Fawaz Almasaari, il s'était imposé en deux rounds (12-9 et 22-18), soit un succès 2-0, pour valider sa qualification en demi-finale.

Cette victoire lui avait déjà assuré une place sur le podium, avec au minimum une médaille de bronze. Malgré son revers dans le dernier carré, le Sénégalais repart ainsi avec une distinction aux JOJ disputés à domicile.